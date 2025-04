Kérni sem kell, adják – fontos döntés hozott a kormány

Újabb intézkedést vezettek be a Gondosóra Programban. Egy bizonyos kor felett, igénylés nélkül jár a jelzőkészülék. A kormány által indított program rendkívül sikeres, amellyel nemcsak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem bármely egyéb esetben is segítséget lehet kérni.

Fotó: KISS ANNAMARIE

Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek Gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket. Az intézkedés célja, hogy a legidősebb korosztály számára még könnyebben és gyorsabban elérhetővé váljon a Gondosóra által nyújtott támogatás, továbbá az idősek hozzátartozói biztonságban tudhassák szeretteiket.

80 felett igénylés nélkül jár a Gondosóra

Somogyban is sokan használják ki a program nyújtotta lehetőséget. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2025 januárjától Somogy vármegye 15 kormányablakában is igényelhető a Gondosóra. Az ingyenes és havidíjmentes szolgáltatás a 65 év feletti, belföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokat alanyi jogon illeti meg. A megigénylése regisztrációhoz kötött, amely elvégezhető online a gondosora.hu weboldalon, postai úton, a 0680 80 40 50-es zöldszámon, a kormányablakokban és a gyógyszertárakban is.

Az igényléshez a kormányablakokban a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya bemutatása szükséges.

Április elsejétől a programra jogosult 80 év feletti magyar állampolgárok – akik még nem rendelkeznek Gondosórával – előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket. Ennek részleteiről és vármegyei ütemezéséről még folynak a tárgyalások.

A kormány.hu tájékoztatása szerint már több mint 750 ezer állampolgár rendelkezik Gondosórával, amely eddig 40 ezer alkalommal járulhatott hozzá életmentéshez és csaknem félmillió esetben nyújtott általános segítséget.