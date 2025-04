Vészjelzés a hatóságtól: azonnal kivonják a forgalomból ezt a népszerű gyógyszert

Minőségi hiba gyanúja miatt visszahív több gyógyszert is a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A döntés több vásárlót is érinthet, hiszen az érintett készítmény hazánkban, így Somogyban is forgalomban volt. Az NNGYK közlése szerint a vizsgálatok alapján egy hazánkban is elérhető gyógyszer több tételénél felmerült a minőségi hiba gyanúja. A kivonás megelőző jellegű: bár a magyar piacra került tablettáknál konkrét problémát nem tapasztaltak, a gyártó biztonsági okokból kérte az érintett tételek kivonását.

Több gyógyszer tételét is visszahívják Magyarországon minőségi hiba gyanúja miatt

Ezek a gyógyszerek érintettek

A visszahívás az Elenium 5 mg bevont tabletta alábbi gyártási számait érinti: 21222, 11222, 51221, 41221, 31221, 21221, 40721, 30721, 20721, 10721. A döntést azért hozták meg, mert a gyártó stabilitási vizsgálatai eltéréseket mutattak ki, amelyek kockázatot jelenthetnek a gyógyszer megfelelő hatásosságára.

Mit tehetünk, ha vásároltunk az érintett gyógyszerekből?

Akinek van otthon az említett gyártási számú Elenium 5 mg tablettából, azt javasoljuk, hogy ne használja fel a gyógyszert! Az NNGYK tájékoztatása szerint a készítményt vissza lehet vinni bármelyik gyógyszertárba, ahol átveszik, és a további teendőkről is tájékoztatást adnak.

Miért fontos komolyan venni az ilyen visszahívásokat?

Még ha a gyógyszer látszólag megfelelő is, egy-egy minőségi hiba hosszú távon kockázatot jelenthet az egészségre. A visszahívás célja a fogyasztók védelme, ezért mindig fontos figyelni az ilyen felhívásokra és szükség esetén cselekedni.