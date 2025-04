Ez az új autópálya hozza közelebb Somogyhoz a világot

A zaol.hu információi szerint újabb szakaszhoz érkezett az M9-es gyorsforgalmi út tervezése. Jelenleg a Kaposvár és Szekszárd közötti rész előkészítése zajlik, amelynek kiviteli terve 2027 végére készülhet el. A projekt részeként kerékpárút is épül a nyomvonal mentén, ami tovább bővítheti a régió közlekedési lehetőségeit. További részletekért és a teljes cikkért látogasson el a zaol.hu oldalára.

Gyorsforgalmi út készül Kaposvár és Szekszárd között.

Fotó: Szendi Péter

Kerékpárút is épül a gyorsforgalmi mellett

A gyorsforgalmi sztráda keleti és nyugati országrészeket köt majd össze, a cél pedig nemcsak az új tompai határátkelő elérése, hanem a dél-alföldi térség gazdasági erősítése is. A most tervezett szakasz nagyjából 60 kilométer hosszú lesz, és két pihenőhely, valamint egy mérnökségi telep is szerepel a tervek között.

A beruházás a Bácska-projekt része, és 7,8 milliárd forintból valósul meg, három év alatt. A nyomvonal kijelölése mellett már zajlik a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése is, amely a jövőbeli építkezés egyik kulcsfontosságú lépése.