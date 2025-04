Költő és meseíró gyümölcsfáiból került ebbe a somogyi oviba

Ha unicumnak nem is nevezhető, de mindenképpen két ikonikus és nagy eszmei értékkel gazdagodott a dél-somogyi település, Csokonyavisonta. Petőfi Sándor körtefája és Benedek Elek kék almafája honosodott meg a településen egy magánszemély kezdeményezésének köszönhetően. Gyümölcsfa oltványok az oviban.

Nagy költőink gyümölcsfa oltványait ültették el a csokonyavisontai óvodában

Fotó: Horváth Márk

Az, hogy egy település sokat tesz a fenntarthatóság megvalósításáért, nem új keletű dolog. Teszi ezt a gyermekek környezettudatos nevelésével például egy faültetésen keresztül. Csokonyavisontán nem is olyan rég ennek az eszmének a tudatában ültettek el 15 meggyfát, az elmúlt napokban pedig Petőfi Sándor körtefájának és Benedek Elek kék almafájának oltványai kerültek a csokonyai oviba.

Két nagy magyar költőnk gyümölcsfa oltványai kerültek a csokonyai oviba

Horváth Márk, csokonyavisontai vállalkozó nem először adja nevét a környezetvédelem és a fenntarthatóság eszméihez, teszi ezt önzetlenül a településen élők érdekében. Ezúttal nem kis fába vágta a fejszéjét, és olyan gyümölcsfa oltványokat hozott a településre, melyek közül alig akadt pár a vármegyében.

– Petőfi Sándor a csata előtti utolsó estéjét az erdélyi Székelykeresztúron töltötte és vacsora után nótára fakadt egy terebélyes körtefa alatt a Gyárfás-kúria kertjében, majd másnap hajnalban elindult a segesvári csatába, ahonnan nem tért vissza. Az eredeti fa a 60-as években kiszáradt, de a róla oltott utódfáról vett oltvány ma is tovább örökíti az eredeti fa genetikáját, melyből nekünk is sikerült beszereznünk egyet – meséli Horváth Márk, csokonyavisontai vállalkozó.

Petőfi Sándor körtefája is otthonra talált Csokonyavisontán

Fotó: Horváth Márk

– Azt is biztos kevesen tudják, hogy Benedek Elek magyar meseíró, nem csak meséket és mondákat gyűjtött, hanem gyümölcsfákat is, melyeket saját kezűleg ültetett a háza köré. Ennek a gyümölcs gyűjteménynek egy fája ma is él ebben a kis csemetében, melyet elhoztunk ide a településre – tette hozzá a vállalkozó.

Benedek Elek kék almája már a helyén van.

Fotó: Horváth Márk

Minkét fát Kovács Gyula, pomológus (gyümölcstenyésztő), a Tündérkertek alapítója mentette meg és örökíti azóta is tovább. – Személyesen tőle hoztuk az oltványokat, így már Csokonyavisontán is él tovább Petőfi vén körtefája és Benedek Elek kék almája, méghozzá méltó helyen az óvoda udvarában – mesélte Horváth Márk.