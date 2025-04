Harckocsik szállták meg a nagyatádi múzeumot

Fekete Attila, a nemrégiben elhunyt makettkészítő alkotásaiból nyílt állandó kiállítás a Turisztikai Központ katonatörténeti múzeumában.

A harckocsik megalkotója

A megnyitón kiderült, hogy Fekete Attila gyerekkorától érdeklődött a katonai élet iránt, s felnőttként is ezt a hivatást választotta. A katonai élettel kapcsolta össze a makettezés. A makettklub tagjaként évtizedeken keresztül mutatta be társaival közösen alkotásait helyi és vidéki kiállításokon. A számára jelentős évfordulókra, névnapokra családja összeállítandó makettekkel lepte meg, melyek készítésekor nem csak a méretarányokra figyelt, hanem a korhűségre is ügyelt.

Az állandó kiállítás ötlete Czájder Györgytől, Attila barátjától származik. A megvalósítást segítette özvegye és a családja is – mondta a megnyitón Hauptman Gyöngyi muzeológus, majd úgy fogalmazott: az állandó kiállítás anyaga teljesebbé teszi a már kiállított néhány makettből álló gyűjteményt.