Hatalmas az érdeklődés a kistelepülési italüzletek támogatása iránt

A támogatás jelentőségét mutatja, hogy a programkezelő Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. április 10-étől további italüzletek számára teszi lehetővé az igénylést. Az 1000 fő alatti településeken működő, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált, de lezárt üzleti évvel még nem rendelkező italüzletek április 30-áig adhatják be pályázatukat.

A falusi italüzletek sok esetben nemcsak vendéglátóhelyként működnek, hanem közösségi térként is, miközben hozzájárulnak hazánk aktív és falusi turizmusának teljesítményéhez. Így gazdasági és társadalmi szempontból is jelentős szerepet játszanak a kistelepülések népességmegtartó képességének erősítésében. Ezért is indította el a kormány idén márciusban az egész évben nyitva tartó falusi italüzletek fejlesztését célzó programját, amely egyszerű jelentkezés és gyors ügyintézés mellett már az idei szezonban hatékony segítséget biztosít a szolgáltatók számára.

A vissza nem térítendő támogatást energiahatékonyságot növelő fejlesztésre, marketingre, eszközbeszerzésre és működési költségre, például rezsire, továbbá munkabérre használhatják fel a kedvezményezettek. A kiírást az üzemeltetők részéről hatalmas érdeklődés övezte.

A Program alapvető célja, hogy hazánk legkisebb településeinek mind szélesebb körében járulhasson hozzá az italüzletek fejlesztéséhez. Így a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. új pályázat keretében további, 1000 fő alatti településen üzemelő, NTAK-ban regisztrált, de lezárt üzleti évvel még nem rendelkező italüzletek számára indít kiírást. Az új felhívásnak megfelelő falusi sörözők, borozók, presszók üzemeltetői április 10-30. között adhatják be pályázataikat, amennyiben a felhívás közzétételét megelőző napon erről szóló nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkeznek. Az üzletenként igényelhető 3 millió forintos forrást − a korábbi pályázatnak megfelelően − fejlesztésre, eszközbeszerzésre és működési költségre fordíthatják az italüzletek. A felhívás a kisfaludyprogram.hu weboldalon érhető el.