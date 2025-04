Még Fekete István is megizzasztották a balatoni halak

A balatoni halászat évszázados múltú. A halászok a 18. században még úgynevezett halászcéhekben, azaz halászbokrokban működtek és közösen egy-egy balatoni területet béreltek, azt a részt halászták. Majd 1873-ban az első szabályozásnak köszönhetően meghatározták a balatoni halászat alapszabályait, 1900-ban pedig megalakult a Balatoni Halászati Részvénytársaság, amely nagymértékben megváltoztatta, szabályozni próbálta, szövetkezetesítette a halászok munkáját. A tavi halászatnak sajátos eszközei és szókincse alakult ki: a 19. század második harmadáig ún. bödönhajókat használtak, később csavargőzössel, vontatóhajókkal, csörlős hálóvontatóval halásztak.

A Balatonnak olyan őshonos haltípusai vannak, mint a fogas, a süllő és a ponty, amelyek alakja a Balaton mondakincsében is megjelenik (pl. fogaskirály). A balatoni halak, halászat leghitelesebb és legrészletesebb rögzítője és leírója Herman Ottó természettudós, ornitológus volt. A magyar halászat (1887) című könyvében rögzített megfigyelései a mai napig érdekfeszítők és helytállók.

A halászat mellett azonban idővel a Balatonnál is megjelent a sporthorgászat. Országos viszonylatban a kezdeteket a 20. század elejére tehetjük. Az első magyar témába vágó könyv 1912-ben jelent meg: Zsarnovitzky Árpád A sporthorgászás vagy halászás horoggal című hasznos kötete.

Fokozatosan vált egyre népszerűbbé a horgászat a Balatonnál

Fotó: Fortepan

Mivel felbukkantak az első hazai horgászok, ezért megkezdődött a horgászcikkek (botok, horgok, úszók stb.) behozatala, de a két háború közti időszakban már hazai gyártókkal is találkozhatunk. 1908-tól múködött a Budapesti Sporthorgászok Egyesülete, majd a magyar hobbi- és sporthorgászat a két háború közti időszakban jelent meg a Balatonnál is. Ekkor már újabb szakkönyv állt – Dobó Ferenc: Sporthorgászat (1935) – -az érdeklődők rendelkezésére. Az 1930-as évektől sorra alakultak a hazai sporthorgász egyesületek. Majd a kisebb egyesületeket és horgászokat tömörítve, tiltakozva a magyar halászok rablógazdálkodása ellen, létrejött az Országos Horgász Szövetség.

Egyre több könyv segítette a horgászokat

Fotó: Fortepan

Fellendült a sporthorgászat

A balatoni horgászsport a két háború közti időszakban bontakozott ki. Ekkorra már a fővárosban számos, magyar horgászüzlet működött, ahol szinte minden kelléket megvásárolhattak az érdeklődők. A balatoni horgászathoz ún. állami halászjegyet és sporthorgászengedélyt kellett váltani. Ezen belül külön kellett a parti vagy a csónakos engedélyt kifizetni. A sporthorgászat egyre népszerűbbé vált a tó vidékén az 1930-as évek végére és sok külföldi turistát is vonzott. Ezért nyitották meg 1938-ban Tihanyban a nemzetközi horgásztanyát – amely a korabeli leírás szerint –, így nézett ki: „kőépítményű magyaros stylusú, náddal fedett kunyhóból, csónakkikötőből és hét horgászállásból áll. 8 fekvőhellyel van felszerelve, melyek éjjelenként és személyenként 1.50 P-ért igénybe vehetők. A tanya körüli tisztáson ezenkívül a sporthorgászok sátrat is verhetnek. A csónakkikötő mintegy 100 méternyire nyúlik be a Balatonba és rendes vízállás idején 1,30 méter merülésű motorcsónakok kikötésére alkalmas. A csónakkikötőn és a 7 horgászálláson mintegy 14 sporthorgász horgászhat.” A tanyán állandó gondnok működött és május 1-jétől november 15-ig tartott nyitva. A korabeli híradások szerint angol és dél-afrikai vendége is volt ekkoriban a létesítménynek. Az 1940-es évek elején – a korabeli fotók tanúsága szerint – egyre több horgászt örökítette meg a tó partján, ekkortájt vált népszerű hobbivá.