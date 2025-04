Meghökkentő mustra: a dolgozók is meglepődtek, mi került elő a kukából

Szolnokon nemrég felháborító módon élő állatok kerültek elő a kukákból, mert többen egyszerűen kidobták a házikedvenceiket, ennek az esetnek nyomán tártuk fel a kaposvári hulladékudvarok titkait.

Meghökkentő, oda nem illő tárgyak lapulnak a szemétben, emiatt a guberálók vagy a hulladékgyűjtő cégek munkatársai rendszeresen meglepődnek. Szolnokon például egy telefon kezdett csörögni épp az ürítéskor. Véletlenül pottyant bele, és a gazdája tárcsázta a saját számát. Somogyban felsorolni is nehéz, mennyi minden előbukkant már a kukákból.

Néha értékes dolgok is kerülnek a hulladékudvarba

Fotóillusztráció: Lang Róbert

A hulladékudvarok titkai

Autókulcsot, készpénzt, személyes okmányt, lőfegyvert, lőszert, gránátot, ágyúgolyót és műfogsort is dobtak már ki a szemetesbe az elmúlt években a kaposváriak és a környéken élők. A kaposvári hulladékudvarban gyakran érdekes tárgyakkal is találkoztak az ott dolgozók. Volt, aki a preparált háziállattól, az útjelző táblától, csatornafedéltől, mosógéptől, betonnehezéktől, sőt személygépkocsi-motorblokkoktól szabadult meg. Kaposváron is előfordult, hogy kisebb élő állat lapult a szemét között, tudtuk meg a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től.

Az értékesebb tárgyak gazdáit keresik

– A szemétben talált értékesebb tárgyak tulajdonosait lelkiismeretesen keresik – mondta Szilágyi Ádám, a kaposvári hulladékgazdálkodási cég ügyvezetője. – Ha figyelemreméltónak találnak egy holmit, azt a futószalagról leveszik, és a csoportvezető, majd a telepvezető is értékeli. Minden olyan esetben igyekeznek értesíteni a tulajdonost, amikor ezt szükségesnek látják. Ha nem ismerik a tárgyak gazdáinak személyét vagy elérhetőségét, a társaság közösségi oldalain hirdetik meg az esetet.

Az értékesnek vélt dolgok lekerülnek a futószalagról

Fotóillusztráció: Pezzetta Umberto

Az elveszett autókulcsoknál a járműnyilvántartóban próbálnak nyomára bukkanni a gazdájának. Készpénz esetén előfordul már, hogy a tulajdonos jelentkezett, miután észrevette, hogy elvesztette a fizetőeszközét. Ilyenkor a válogatóban dolgozókat külön megkérik, hogy figyeljenek a keresett összegre. A beazonosításnál segítség, ha a tulajdonos pontosan meg tudja mondani az összeget, a címleteket, illetve hogy milyen borítékban vagy dobozban volt a pénz. Egy évvel ezelőtt egy karácsonyi ajándékokra szánt pénzösszeg is előkerült a hulladékudvarban, miután a tulajdonos pontosan leírta, hogy milyen címletekben és csomagolásban vesztette el.