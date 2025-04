Egész Somogyot ellepték a nyulak – fotók

Lencsevégre kerültek a dél-somogyi nyulak. A vármegye déli felén már lázasan készülnek a települések a húsvétra, szebbnél szebb dekorációk kápráztatják el a helyiek és nem utolsó sorban az áthaladók figyelmét. Nyulak, óriás tojások és nem utolsó sorban csodálatos virágkompozíciók ékesítik a falvak központjait. Szemezgettünk a legjobbak a között. Szerinted melyik a legszebb?

A húsvéti dekor nyomában.

Forrás: Szulok Község Önkormányzata facebook

Felélénkültek a húsvéti nyulak

Szinte minden dél-somogyi településen lázasan készülődnek húsvét ünnepére. Egyes településeken egy egész délutánt szántak a megfelelő dekoráció elkészítésére, máshol pedig az elmúlt évek folyamán összegyűjtött alkotásokat helyzeték ki a települések legjobban látható helyei.

A lábodi húsvéti nyuszi társaságában kis bárány, virágok és tojásfa áll. A dekorációt már a korábbi években elkészítették a művelődési ház dolgozói, azonban idén egy újragondolásnak köszönhetően már a falu központjában helyezték ki azokat. Czakó-Dömötör Ivett, a lábodi művelődési ház vezetője állította össze a kompozíciót, a művelődési ház munkatársai pedig kihelyezték azokat. A tojásfára pedig minden gyerkőc vagy éppen arra járó felhelyezheti a maga hímes tojását.

A lábodi húsvéti nyúl mellett bárány és tojásfa áll.

Fotó: Dombi Regina

Görgetegen fa nyúl ül a kiskapu alatt, ezenkívül kézzel festett, fából készült hímes tojások és tojásfa várja a kompozíció megcsodálóit. Társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült megalkotni a dekorációt, a falubeleik, önkormányzati dolgozók segítettek a megvalósításban. A település több pontján is van dekoráció, a tó parton olyan tojásfa áll, amit a gyermekek díszítettek fel saját hímes tojásaikkal.

Görgetegen szelfi pontot hoztak létre a húsvétra.

Fotó: Dombi Regina

Csokonyavisontán is több dekorációt készítettek el, a falu központjában két alkotás is díszeleg. Mondhatni egy a kicsiknek és egy másik a nagyoknak. Katz Zoltán, a település polgármestere elmondta: az elmúlt évek alkotásait gyűjtötték össze, és helyezték ki a falu központjában. Nyuszik és társaik együtt várják azokat, aki fotót szeretnének készíteni a dekorációval, még a legendás Bing Nyuszi is beugrott egy kép erejéig.

Ez csak az egyik csokonyavisontai dekoráció. A húsvétra nem csak a kicsiknek készült szelfihely.

Fotó: Dombi Regina

Somogytarnócán is lázas készülődés előzte meg a húsvéti dekoráció felállítását. Egy egész délutánt körülölelő rendezvény várta a falubelieket, ahol élő nyuszit is simogathattak a résztvevők, illetve a Doomstriker Hungary Road 68 tagjai is begurultak az eseményre.