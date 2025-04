A tulipán a kedvenced? Százával szedheted már Igalban is

– Volt egy üres földterület, s gondoltam, hogy valami szépet kellene megvalósítani benne. Nagyon szeretem a virágokat, így született meg a tulipánkert ötlete – mesélte Fülöp Andrea, az igali látnivaló ötletgazdája és tulajdonosa.

– Több, jóval nagyobb tulipánmező található Somogyban, mi viszont egy kicsi hely vagyunk. Tizenháromezer tulipánhagymát ültettünk, ezek eredménye látható nálunk. Harminc féle virágot szereztünk be, így igazán színpompás lett a kert, amit kirándulóhelynek is szánunk. Arra törekszünk, hogy a nyugalom szigete legyünk a somogyi dombok között megbújva – mondta lapunknak Fülöp Andrea.

Az igali tulipánkertben a látogatók madárcsicsergés közben sétálhatnak a virágok között vagy éppen szalmabálákon pihenhetnek, piknikezhetnek. A látnivaló húsvétkor is nyitva tart. A gyerekeket nyuszisimogatóval és kézműves foglalkozással is várják.