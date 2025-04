Se áram, se vendég nem volt az Igali Gyógyfürdőben egy egész napon keresztül

Aki szerdán az Igali Gyógyfürdő környékén járt, furcsa látvány fogadta: teljes csend, zárva a kapu, sehol egy fürdőköpenyes vendég. Mintha valami történt volna, de senki nem tudta, mi. Bár elsőre úgy tűnhetett, mintha mindenki elment volna szabadságra, a valóság ennek épp az ellenkezője volt.

Az Igali Gyógyfürdő egy napig elcsendesedett: se áram, se vendég, de volt valami más

Forrás: Igali Gyógyfürdő

Mit műveltek zárt kapuk mögött az Igali Gyógyfürdőben?

A vendégek elől zárt kapuk mögött munkaruhás emberek sürögtek-forogtak, létrák emelkedtek, ecsetek mozogtak, az udvarban gereblyék munkálkodtak, miközben bent a medencetér is teljesen átalakult. Nem dőlt hátra senki, épp ellenkezőleg: egy előre tervezett áramszünet lett a tökéletes alkalom arra, hogy kifordítsák-befordítsák az egész fürdőt.

– Régóta terveztünk már bizonyos munkákat, most végre volt rá egy nyugodt nap – mondta Gellért Attila marketingvezető kérdésünkre. Mint kiderült, nem kevés dolog történt azon az egyetlen napon. Az ablakokat például kicserélték a termálmedencék mellett, mostantól bukóra is lehet őket nyitni. A zuhanyzóknál friss festést kaptak a falak, és a mozgáskorlátozott vendégek számára is új beemelő szerkezeteket helyeztek el a medencék szélén. Eközben megkezdték az uszodához vezető új lépcső kialakítását is, és ahol kellett, a hibás burkolatokat is kijavították.

És ez még mindig nem minden. A szomszédos Hőforrás Kemping is átalakuláson esett át: belül takarítás, kívül rendezés, végül pedig egy friss tábla került a bejárathoz. Gellért Attilától azt is megtudtuk, hogy a kemping csütörtökön meg is nyitotta kapuit, így a húsvéti hétvégére minden készen áll.

A nap tehát, ami kívülről eseménytelennek tűnt, belül valójában az egyik legpörgősebb volt. Szóval hiába volt zárva az ajtó, Igalban azon a napon is izzott a munka.