Így építsünk saját sziklakertet

Minden kertet díszíthet aprócska hegyvidéki táj, még az Alföldön is. A mutatós, könnyen gondozható sziklakertnek az a feladata, hogy különleges növényeivel, egyedi formájával az udvarok, kertek ékköveként virítson. Kis rákészüléssel szemet-lelket gyönyörködtető remekművek születhetnek. Jó pár példát az Ingatlanbazár oldalán is találhat.

Fotó: shutterstock

Tavaszi építés, őszi ültetés

Ha már a köveknél tartunk: érdemes fagyálló sziklaköveket beszerezni, kőbánya közelében élve ez nem nehéz. Egyébként kertészeti áruházakban is lehet venni. Ha csak 1-2 négyzetméteres kertet építünk, a drágább, színesebb követ válasszuk. A föld tömörödése miatt a terület kialakítására a tavasz a legideálisabb, igaz, a növényeket jobb ősszel ráültetni, főleg a gumósokat és a hagymaféléket.

Talajt a növényhez

Induljunk ki abból, hogy egy viszonylag mesterséges környezetbe, a ház kertjébe készülünk ugyancsak mesterséges környezetet kialakítani sziklakerti (sokszor hegyvidéki) növényekkel tarkítva, amelyek nem nyílnak a háznál. Éppen ezért törekedjünk arra, hogy a felhasznált felső talajréteg kimondottan tápanyagdús legyen. A mészkőtartalmú kőzethez mészkedvelő növényeket ajánlott választani, a savas talajt kedvelő növényekhez a szilikátot tartalmazó altalaj passzol.

Fotó: Jolanta Wojcicka

A sziklakert növényzetére általánosságban jellemző, hogy alacsonyra nő. Például a kúszónövények, amelyek jól bírják az időjárás viszontagságait. Ilyenek a szőr- és bőrszerű pozsgások. Locsolni ezeket is kell, saját kis öntözőrendszer kiépítésével, de ennek híján az öntözőkanna is megteszi. Azonban a kövek elhelyezésénél fontos szempont, hogy a közéjük szórt talaj jól elvezesse a vizet, és ne pangjon a növényzet gyökerénél a folyadék. Ez a legkönnyebben természetes lejtéssel oldható meg, illetve az ültetett növények közé szórt apró kavicsokkal.

Ültetés tájolás szerint

A sziklakert déli és a nyugati oldala a legmelegebb és legszárazabb, a hőingadozás is ezeken a részeken a legjelentősebb. Ezért ide a fényt, meleget kedvelő, szárazságot tűrő növényeket telepítsünk: varjúhájféléket, kövirózsát, madárhúrt, Veronica-féléket, amelyek mutatósak is. A keleti oldal napos, de nyirkos, ezért ide a déli oldalra is telepíthető növényeket tegyük: például sárga ibolyát, havasi ikravirágot.