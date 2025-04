Nem hiszed el mennyi szemetet szedtek össze az utak mentén, jön a több százezres bírság

Kiemelten fontos a környezetvédelem, újabb programot indított a közút zrt. Megdöbbentő végeredmény született: négy nap alatt 115 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze.

Megdöbbentő végeredmény: négy nap alatt 115 tonna illegális hulladék

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Föld Napja alkalmából szervezett szemétgyűjtési akciója során négy nap alatt összesen 115 tonna illegális hulladékot gyűjtött össze az országos közúthálózat mentén. Az akcióban a 19 vármegyei központ, a budapesti székház és 80 mérnökség dolgozói vettek részt. A cél az útszakaszok tisztántartása volt, különös figyelmet fordítva a turisztikai helyszínekre és a hamarosan induló Tour de Hongrie útvonalára. A szakemberek 350 útszakaszon dolgoztak, a gyűjtött hulladék között csomagolási anyagok mellett elektronikai eszközök, gépjárműalkatrészek és egyéb illegálisan lerakott szemét is előkerült.

Felelősségteljes hulladék kezelés

Általánosságban elmondható, hogy évente egy kisebb vármegyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő szeméttől mentesítik a közúti területeket a közutasok. A hulladék elszállítása és kezelése minden évben újabb feladatokat generál, mivel a szemét folyamatosan újra felhalmozódik. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy felelősségteljesen kezeljék a hulladékot, és csak az arra kijelölt helyeken helyezzék el azt a közlekedési környezet tisztán tartása érdekében.

Májustól új helyszíni bírság jön

Májustól szigorodnak a hazai környezetvédelmi szabályok. Emelkedik a helyszíni bírság összege, ami illegális hulladéklerakásért szabható ki.

Az illegális hulladéklerakás esetében bevezették azt a helyszíni bírságot, amely tettenérés esetén szabható ki.

A szabályozás szerint az a magánszemély, aki illegálisan rak le akár 100 kilogrammnál kevesebb veszélyes hulladékot, 20 ezer forintos helyszíni bírságra büntethető.

Ez még abban az esetben is érvényes marad, ha a szabálysértő a hulladékot 15 napon belül elszállítja.

A helyszíni bírság fájni fog

Magánemberek mellett a nagyvállalatok is többet fizethetnek a kihágásért. A jövőben az eddigi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírságot is kaphatnak azok a cégek, amelyek nem tartják be a Magyarországon érvényes környezetvédelmi szabályokat. Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a Kossuth rádióban ezt azzal egészítette ki, hogy ugyan a magánszemélyek körében lényegesen ritkább a környezetvédelmi szabályok megsértése, de a bírságok összege itt is emelkedik.