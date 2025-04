Vigyázat, így vernek át az ingatlanközvetítők!

Egyre inkább felfelé ível még Dél-Somogyban is az ingatlanok értékesítése, a közvetítő cégek zsíros kis hasznokat tesznek zsebre. Miért is ne tennék, ha megdolgoznak érte, hiszen sok a tennivaló és az ingatlanárak is egész szépen az egekben járnak. A baj azzal van, amikor akkor is kérik a pénzt, ha nem kelt el az ingatlan. Ezért jobb, ha pár dolgokra figyelünk.

Fotó: Fotóillusztráció: Csapó Balázs

Ingatlanközvetítők vernek át

Bánatpénzt, kötbért és tíz százalék késedelmi kamatot is követelek egyes ingatlanközvetítők. Az eladó és az ingatlanközvetítő minden esetben köt egy megbízási szerződést, ami alapján aztán követeli a jussát a tanácsadó. Ám ahány szerződés, annyi megfogalmazás és akkora terjedelem, ezért értelemszerűen az abban megfogalmazottak is eltérhetnek egymástól.

A hvg összegyűjtött pár esetet, amit érdemes megvizsgálni:

Sokan akkor is elkérik a közvetítői díjat, ha nem rajtuk keresztül talált rá az eladó a vevőre. Arra valóban ki lehet térni, hogy egy szerződésben megtilthatják-e a más közvetítőcégekkel való együttműködést, de a teljes kizárólagosságot egyértelműen kizárja a jog. Tehát ha valakihez bekopog a szomszéd, hogy megvenné az ingatlanját, akkor az ingatlanközvetítő nem kérheti a munkadíját.

Egy jól megírt szerződésben erre a helyzetre is van megoldás: általában abban állapodnak meg, hogy ilyenkor megtéríti az eladó az ingatlanközvetítő költségeit.

Ha a szerződés átolvasása során azt tapasztaljuk, hogy a megállapodásból semmilyen módon nem lehet kihátrálni, akkor felmerül a tisztességtelenség gyanúja.

Kérjünk tanácsot ügyvédtől, olvastassuk át vele az ingatlanközvetítő irodával kötött szerződést, és erre a kérdéskörre is külön figyelmet fordítsunk.

Vigyázni kell milyen szerződést kötünk az ingatlanközvetítő céggel.

Fotó: a fotó illusztráció / Forrás: ingatlanpaholy.hu

Olyan eset is előfordulhat, amikor hosszú idő után sem sikerül értékesíteni az ingatlant és a közvetítő kész tények elé állítja a tulajdonos: vevőt hoztam, most már tessék kifizetni. A trükköző ingatlanos ilyenkor megteheti, hogy elhív teljesen komolytalan vevőjelölteket. Azzal is mahinálni, ha már az ajánlattétel elég arra, hogy járjon a jutalék a közvetítőnek: elhív egy kamuvevőt, az ő irreálisan alacsony árajánlatát pedig ugyan elutasítja az eladó, de az ingatlanos tartja a markát a pénzért.

Ez ellen úgy vértezhetjük fel magunkat, ha kitalálunk egy minimális árat, ami alatt nem veszünk figyelembe semmilyen ajánlatot.

Dél-Somogyban szerencsések az ingatlanosok

Tóth-Szabóné Vangyia Mónika, az egyik somogyi ingatlaniroda vezetője korábban már beszámolt arról, mennyire fellendülő pályán van a dél-somogyi ingatlanok ára. Egyre több az értékesítés, sok a külföldi vevő. A tulajdonosok védik magukat, és sokan már nem először járnak közvetítőcégnél.