Itt az újabb rettegett betegség a száj-és körömfájás járvány után, terjed a kéknyelv

Újabb járványveszély fenyeget, Ausztriában terjed a kéknyelv-betegség. A kór eddig 244 osztrák gazdaságot érintett, de a szakértők szerint a szám napokon belül tovább nőhet. A vírus terjedéséért egy alig látható rovar, a törpeszúnyog a felelős, amely tavaly már több ezer állattartó telepet fertőzött meg Németországban, Belgiumban és Hollandiában. Most Ausztriában terjed a fertőzés, különösen a nyugati tartományokban. A szúnyog 25 kilométert is megtehet egy nap alatt.

Újabb járvány fenyeget. Fotó: Balogh Dávid

A kór a kérődző állatoknál, elsősorban juhoknál és a szarvasmarháknál okoz súlyos megbetegedést, minden negyedik fertőzés halálos kimenetelű. A szarvasmarhák ugyan ritkábban pusztulnak el, de erős fájdalmakkal zajlik le náluk a betegség, és jelentősen csökken a tejhozamuk is. Ez már az európai piacokon is érezteti hatását, a tejárak emelkedésnek indultak.

A járvány megelőzhető vakcinázással is

A kéknyelv-betegség ellen jelenleg három vakcina áll rendelkezésre, amelyek jelentősen enyhítik a tüneteket és lassítják a terjedést. Ugyanakkor ezeknek a vakcináknak hosszú gyártási idejük, miközben az európai kereslet idén robbanásszerűen nőtt irántuk. A szakemberek szerint most még van esély arra, hogy időben beavatkozzanak. A cél az lenne, hogy legalább az osztrák gazdák 80 százaléka beoltassa az állatait.

Nagy István agrárminiszter két napja jelentette be, hogy megszűnt a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet. Egyes becslések szerint akár 20 milliárd forintos kárt is okozhatott a ragadós száj- és körömfájás az országban, ez a vírus ötven év után először bukkant fel Magyarországon.

A somogyi állattartó telepek készültségben

A ragadós száj- és körömfájás elleni védelmi intézkedések beváltak Somogyban, felelte érdeklődésünkre Pásztohy András, a szentgáloskéri Agrária Zrt. elnöke, aki hozzátette: a sikeres védekezést tovább folytatva minden kórokozóra oda kell figyelni, minden létező betegség megelőzésére fel kell készülni Somogyban, már csak azért is mert a klímaváltozás és a globális árumozgások elősegítik a kórokozók terjedését. Továbbra is fenntartják a járványvédelmi intézkedéseket, és szigorúan betartják a szabályokat. A ragadós száj-és körömfájás járvány visszaszorulása ellenére le van zárva a telep, és a megfelelő fertőtlenítés mellett csak az mehet be, akinek okvetlenül szükséges. Úgy kell viselkedni a telep dolgozóinak, mintha mindennap járványveszély lenne, tette hozzá.