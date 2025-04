Felhőszakadás, jégeső: beüzemelték a JÉGER-t, milliárdos értéket véd meg a rendszer

Ha a jégeső előfordulásának lehetőségét nem is tudja befolyásolni, azt azonban garantálni tudja, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül hullanának le. 2024-ben jóval kevesebb jégkár volt hazánkban, mint térségünk más országaiban. Az idén április közepén indították el a rendszert, melynek alapkövei a generátorkezelők, köztük több somogyi munkatárssal együtt.

A jégkármérséklő rendszernek köszönhetően kisebbek lesznek a jégszemcsék.

Fotó: MTI/MTVA

Indulhat a szezon, beindították a jégkármérséklőket

A talajgenerátorokat tavaly év végén a télre beszállították, hogy felkészítsék őket a védekezési időszakra. Mindezek mellett természetesen megtörtént az informatikai fejlesztése és a tesztelése is az eszköznek. Az induláshoz szükséges ezüst-jodid hatóanyagot pedig kiszállították a generátor kezelőknek.

Az Agronapló információi szerint a jégkármérséklő rendszer 2025. április 15-én megkezdett riasztási időszaka 2025. szeptember 30-ig tart. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986, 223 automata és 763 manuális talajgenerátorból álló rendszer talajgenerátorai ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.

Manuális talajgenerátor, a jégkármérséklet egyik mestere.

Fotó: Nemzet Agrár Kamara

A Nemzeti Agrár Kamara számításai szerint a rendszerre fordított minden 1 forint mintegy 33 forint termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent. Emellett a rendszer a lakossági, ipari, közületi értékeket, ingatlanokat és ingóságokat is védi.

Vas Norbert, csurgói mezőgazdasági szakember üdvözli a rendszert, több mint 350 hektáron folytat mezőgazdasági munkálatokat, elmondása szerint a rendszer működése sokat segít a gazdákon.

– Jóval kevesebb volt a valós jégkár, a jelzőrendszer működésének köszönhetően az esetekben többségében fel tudtunk készülni bizonyos szituációkra, és nyilván a kár esetén is kisebb volt a baj – mondja a gazda.

A NAK információ szerint a 169 napos védekezési szezonban összesen 93 napon alakult ki jégveszélyes felhőzet hazánk felett, ebből 32 napon extrém módon jégveszélyesek voltak a zivatarok. A rendszer generátorait 2024-ben összesen közel 188 ezer üzemórára kellett bekapcsolni.

A kamara statisztikája szerint 2024-ben összesen 47.192 hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók, összességében 68 nap vonatkozásában. Ez azonban még a szélsőséges időjárás mellett is lényegesen kisebb terület, mint 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött az országos rendszer. Akkor közel másfélszer ekkora területre jelentettek károkat a gazdák.