Húsvétoló és Kalács Parti várta a családokat Balatonszemesen

A húsvét közösségi élménnyé válik

A nap folyamán „nyuszi mozi” és színpadi mesejáték is várta a gyerekeket. Emellett társasjátékok, valamint ügyességi kültéri játékok szórakoztatták a kicsiket.

– Azt szeretnénk, hogy a családok egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, beszélgessenek, találkozzanak egymással. Amíg a gyerek játszik, vagy kézműveskedik, a felnőttek is le tudnak ülni egy kalács és limonádé mellé beszélgetni. Bár a húsvét családi ünnep, de azt gondolom, hogy közösségi eseménnyé is válhat – mondta Varga Csilla.