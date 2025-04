A múltunk tisztelete és a dalok szeretete köti össze a szépkorúakat 

A kaposszerdahelyi eseményre nyolc településről érkezett csoport, közülük a kezdetektől ott volt a megyeszékhelyről érkezett Kaposvár Dalárda, a Tüskevári Nyugdíjasklub és Harmónia Énekkar, valamint a csombárdi , magyaregresi és jákói szépkorúak közössége, a német nemzetiségi kórus és a szentgáloskéri citerazenekar. A műsorban fellépők közül nehéz lenne bárkit kiemelni, azonban néhány különlegesség mindenképpen szót érdemel. Ezek egyikét a magyaregresi nyugdíjasklub jelentette, amely a legnagyobb létszámú társaságként vegyes összetételű kórussal és külön férfikarral szerepelt, míg a szentgáloskéri citeraegyüttes iskoláskorúakkal vívott ki elismerést, a közönséget is megénekeltetve.

Buzsáki Károlyné Balogh Ádám Kaposszerdahely polgármesterének köszöni meg a támogatást

Fotó: Varga László

Örömteli volt a férfiak jelenléte öt együttesben, valamint jó hatással volt a színvonalra a hangszeres kísérők növekvő száma. Mindent egybevetve a találkozó remek időtöltést jelentett a százharminc részvevőnek, akiket Balogh Ádám polgármester szerint a múltunk tisztelete és a népdalok szeretete köt össze.

Citerások is felléptek Kaposszerdahelyen

Fotó: Varga László

A kaposszerdahelyi esemény méltó volt a hagyományokhoz

Többek szerint az esemény minden tekintetben méltó volt a hagyományokhoz, amely a gyönyörű népviseletben fellépők felkészültségének és a színvonalas előadásoknak, valamint a gördülékeny rendezésnek volt köszönhető. Ez utóbbiban oroszlánrészt vállalt Buzsáki Károlyné alelnök, aki kistérségi vezetőként szervezte mindvégig a találkozókat. Elmondása szerint a helyiek is sokat segítettek, különösen sokat tett a rendezvények sikeréért Balogh József, aki az első években polgármesterként, majd a helyi dalkör vezetőjeként és tagjaként is közreműködött a lebonyolításban. Nem lehettek volna sikeresek az önkormányzat nélkül sem, amely legutóbb a találkozó teljes költségét, közte a megvendégelést is magára vállalta. Zárszóként a polgármester a folytatás mellett is letette a voksát, majd az esemény emléklapok átadásával ért véget.