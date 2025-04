Horvátországban készültek fel az évre a kajakosok

Az ICF, azaz a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség maraton bizottságának tagjaként is dolgozó kaposvári szakember a maraton válogatott csapatvezetőjeként a portugáliai Európa-bajnokságon, illetve a győri világbajnokságon is részt vesz. Utóbbin az M4 Sport szakkommentátoraként is dolgozik majd.

– Az ICF részéről felkértek az edzőképzés kísérleti programjának levezetésére, illetve a TIP (Talent Identification Program) táborba érkező versenyzők felkészítésével, ami annyit tesz, hogy a maraton szakágba belépő nemzetek sportolóival ismertetjük meg minél jobban ezt a sportágat – tette hozzá Faludy András.