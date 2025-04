Hiába rohanunk az űrbe, a postára adott levelek sokszor mégis légüres térben vesztegelnek

A közelmúltban elhagytam a bankkártyám, ezért újat kellett igényelnem. Az ügyintézés a bank oldalán gyorsan és olajozottan ment – az új bankkártya pár nap alatt postára került. Innentől viszont mintha megállt volna az idő: közel két héttel az igénylés után érkezett meg a plasztik, mivel közbejött egy hosszú hétvége: nagypéntek, húsvét és persze a szokásos hétvégi leállás.

Bankkártya, ami nincs

Fotó: MW

Két hét – elsőre talán nem tűnik soknak, de a mai digitális korban, amikor a fizetéseink, előfizetéseink, csekkjeink mind egy apró kártyához vannak kötve, ez az időszak meglepően bénító tud lenni. Online előfizetéseimet nem tudtam rendezni, a QR-kódos csekkek befizetése is elérhetetlenné vált. Még az olyan egyszerű, hétköznapi dolgok is megoldhatatlanok nélküle, mint hogy ki tudjam fizetni a villanyszámlát.

Bénító tud lenni a kártya hiánya

Felmerülhet a kérdés: miért nem mentem el személyesen a postára? A válasz egyszerű: mert nem bízom bennük. Az ügyintézés ugyanis gyakran nem csak nehézkes, de sokszor egyenesen lehetetlen is. Ebben az esetben például hatszor próbáltam elérni telefonon a postát, hogy beszéljek valakivel, aki tudna információt adni a levelekről – egyetlen alkalommal sem vették fel.

Megjegyzem azt sem értem, hogy egy ilyen fontos kis plasztikot, mint a bankkártya, miért nem ajánlott levélként adnak fel és most sem fogom fel, hogy hagyhatja a bank, hogy védtelenül kallódjon a postai útvesztőkben.

Kicsit olyan érzésem lett, hogy miközben a világ előre száguld, embereket küldenek az űrbe, robotkutyák járőröznek a lakásokban, mi még mindig sorban állunk egy olyan helyiségben, ahol néha az is csoda, ha egy levél célba ér.