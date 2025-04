Késkészítő járt a barcsi középiskolában

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskolájának első Pályaorientációs Napját az intézményben. A rendezvény célja, hogy az intézmény tanulói megismerhessék egymás szakterületeit, szakmáit és tevékenységeit, illetve, hogy kitekintést kaphassanak más, rokon területekre is. Csalos Csaba késkészítő és Arató Péter zenész, hangszerkészítő mutatta be választott szakterületük munkafolyamatait és termékeit.

A programnak szakmai előadások is a részét képezték. Szabadi József egy előadáson keresztül mutatta be a modern YTONG építési technológiát. A vendéglátás területéről a Levendula Kézműves Cukrászműhely vezetője, Kalmár Klaudia várta személyes beszélgetésre az érdeklődőket. A programokat a Dráva Menti Íjász Egyesület, szakmatotó, rögtönzött „Ki-Mit-Tud?” és szalonnasütés is színesebbé tette.