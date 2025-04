Cirenei Simonok és Veronikák jelenléte gazdagítja a szociális ellátórendszert  

Németh József kéthelyi plébános mutatott be szentmisét

Fotó: Lőrinc Sándor

A beszélgetés idején – demonstrációs céllal –, a munkatársak között is ott volt egy rozsdás kalitka. A plébános kérésére többen megosztották gondolataikat, véleményüket a hallottakról; nyomatékosítva: a rájuk bízott madarak korántsem szürkék, hanem színesek, és nem kalitkában élnek. Jézus vére kapcsán pedig a jó és rossz örök küzdelme idéződött fel; az ellenoldal ármánykodásai azonban Isten segítségével visszaverhetők.

Ezután a lelkigondozók és mentálhigiénés munkatársak a szociális intézményekben és a telephelyeken zajló hitéleti programokról, jó gyakorlatokról számoltak be. József atya kiemelte: Isten részéről a legnagyobb megtiszteltetés, hogy embereket bízott ránk. A plébános megköszönte az ellátórendszerben szolgálók tevékenységét, utalva arra is: a hit folytonos erőforrásuk lehet. Nemcsak a munkahelyen, hanem odahaza, a családban is. Volt, aki arról számolt be: az ellátottak sok muníciót adnak a mindennapokhoz, akár tanulni is lehet tőlük, s ragaszkodásuk, együttműködési képességük a dolgozókat is motiválja. A legnehezebb pillanatokban is tetten érhető a szépség, a jóság, merthogy ott is érzékelhető Isten jelenléte…