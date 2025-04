Brutális eső! 1 órája

Sártenger és jég nehezítette a forgalmat Somogybabod térségében

Brutális eső szakadt a somogybabodiak és mernyeiek nyakába csütörtökön, de a vármegye több részén is hatalmas vihar kerekedett délután. Volt, ahol jég is esett és olyan település is, ahol alig volt eső. A 67-es út kisbabapusztai szakaszán a külső sáv teljesen járhatatlanná vált.

Egy szempillantás alatt lett sártenger a 67-es főútból Kisbabapuszta környékén, amikor csütörtök délután brutális eső érte el a térséget. A közútkezelő munkatársai küzdöttek az elemekkel, hogy járhatóvá tegyék a kisbabapusztai szakaszt, ami teljesen járhatatlan lett a rázúdult sártól. Sártengerré változott az úttest Kisbabapuszta közelében.

Fotó: Lang Róbert Kisbabapuszta környékét elmosta a felhőszakadás A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta a Sonline.hu-t, hogy a heves esőzés következtében rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék öntötte el az utat, illetve az út melletti területeket. Hasonlóan a 67-es úthoz a 6714 Mernyeszentmiklós-Somogytúr összekötő út ugyanezen szakaszát is érintette a felhőszakadás. – Az útmenti területekről a domborzati körülmények következtében nagy mennyiségű hordalék, sár jelent meg a burkolaton, mely a közlekedést csak korlátozottan tette lehetővé, írták válaszukban. Kisbabapuszta környékén mindent elnyelt a sár.

Fotó: Lang Róbert A 67-es út bal oldalán – a Kaposvár felé tartó irány – a külső sáv 300-400 méter hosszon teljesen járhatatlanná vált. A járművek az érintett szakaszon sebességkorlátozás mellett a belső sávot tudták használni. A helyszínt a rendőrség, valamint a közútkezelő szakemberei biztosították a közúti közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében, tették hozzá. – A közútkezelő szakemberei munkagépek segítségével végezték a burkolat hordaléktól való mielőbbi megtisztítását. A rendőrség tájékoztatása szerint úgy tudjuk, hogy a rendőri kontroll az érintett útszakaszon délután 2 órakor megszűnt. A veszprémi bringásokat leszállították a vonatról, mert alámosta a síneket a víz. Fotó: Lang Róbert A helyszínen egy biciklis párossal is összefutottunk, akik a sáros, földes 67-esen tekertek a Balaton irányába. – Veszprémiek vagyunk, két napja jöttünk túrázni, de vonattal akartunk visszaindulni az eső miatt, viszont leszállítottak minket, mert alámosta a síneket a víz, mondta kérdésünkre Takács Boglárka.

Sártenger öntötte el a 67-es utat, leállt a forgalom Fotók: Lang Róbert

A Mávinform tájékoztatása szerint Tab és Mernye között vízátfolyás és sár akadályozta a vonatforgalmat. A vasúttársaság pótlóbuszokat indított, hogy a kieső vonatokat pótolja. Így a Kaposvárról Siófokra tartott 38314 vonat visszafordult a mernyei állomásra. A Felsőmocsolád és Mernye között az 5900, 5906-os Volánbuszok igénybevételét ajánlotta a vasúttársaság.

Labilis légkör szülte a felhőszakadást Somogy több pontján is alakultak ki hasonló brutális felhőszakadások. – A labilis légkörben egyre-másra alakultak ki, főleg a Dunántúlon záporok, zivatarok. Ezek a zivatarok viszonylag lassú mozgású, de sok csapadékot adó légköri objektumok voltak, ezért egy-egy terület fölött jelentős mennyiségű csapadék hullott, mondta érdeklődésünkre Horváth Ákos, a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának vezetője. Az elmúlt 24 órában Somogyban a legtöbb csapadék Nemeskisfaludon hullott, ahol 31,2 millimétert mértek, Főnyeden pedig 32 millimétert. Ezzel szemben Kaposváron 15,5 milliméter volt a csapadék mennyisége. – Még a mai napon várunk további csapadékot. Ezek is lassú mozgású zivatarokból lesznek, melyekre jellemző a szeszélyes területi eloszlás, figyelmeztetett a meteorológus. Ahogyan az ma már tapasztalható volt: míg Homokszentgyörgyön 29 milliméter esett, addig Kaposváron csak 15,5 és a tőle alig 30 kilométerre lévő Kisbárapátiban 3,6 milliméter. Horváth Ákos kérdésünkre elmondta: ezek a zivatarok tudnak jeget is termelni. – Ez összefüggésben van azzal, hogy a Hungaromet meteorológiai radarjai 10 kilométer magas zivatarfelhő tetőket is mértek, ami már magasnak számít ezek között, mondta.

