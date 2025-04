Egy tízéves kisfiú fogása még a felnőtt balatoni horgászokat is meglepte

A fiatal horgász, Koller Tibor már négy-öt éve űzi szenvedélyesen a pecázást. Bár még csak tízéves, tapasztalata és lelkesedése egy rutinos horgásszal vetekszik. – Itt ültem, unatkoztam már órák óta. Ott volt letéve a bot. A hal elkezdte felemelni a karikát, és akkor össze-vissza húzta a szereléket. Egy bácsi jött segíteni, kiemelni – mesélte izgatottan a kisfiú.

Kisfiú nagy hallal – Koller Tibor ügyesen cserkészte be a pontyot Siófokon

Fotó: Krausz Andrea

Egy szem kukoricával csalta horogra

Tibor elmondása szerint korábban is akadt már harcsa, süllő, keszeg és kisebb ponty is a horgára, de ez volt eddigi legnagyobb fogása. Ráadásul a nagy halat nem is különleges etetéssel, hanem egyetlen szem pontykukoricával sikerült becserkésznie. – Nem etettem, simán bedobtam egy szem kukoricát – jegyezte meg szerényen.

A Dunán és a Balatonon is szívesen horgászik a kisfiú

Tibor gyakran horgászik Siófokon, de a Duna partján is szívesen próbál szerencsét. Mostani fogása nemcsak a mérete, hanem a körülmények miatt is emlékezetes marad számára. A sztorit pedig még sokáig mesélik a családban.