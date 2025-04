Brutális forróságot ígérnek a meteorológusok – a sima klíma kevés lesz?

Közeleg a nyár, a meteorológusok pedig már most felhívták rá a figyelmet: pusztító meleg lesz. Magyarországon már alig van olyan panel lakás, ahol ne lenne a falra szerelve egy klímaberendezés. Ami aggasztó lehet, hogy talán már most el vagyunk késve a beszereltetésével. Több hónapot is várni kell a szerelőkre és maga az eszköz beszerzése is várat magára. Mutatjuk, mi lehet a leggyorsabb megoldás.

Mit szólnál, ha az idén ez a klíma macera kimaradna?

Az elhúzódó beszerelés mellett a klímaberendezések ára is elég nagy gondolkodásra ad okot. Nem mindenki teheti meg, hogy akár a legkedvezőbb árú termékeket szereltesse be, a szakemberek szerint pedig ezeket nem is nagyon érdemes megvásárolni. Az új megoldásra sokan esküsznek, mobil klíma lehet megoldás.

Klíma okosan, mutatjuk mit válassz!

Már 90 000 forintért egy elég komoly kis mobil klímára tehetünk szert. Nagyobb élelmiszer láncoknál, mint például az Auchanban már most kapható Qilive 600185153 mobil klíma, ami egy rendkívül praktikus kis szerkezet.

– A mobil klímaberendezés esetében nemcsak a teljesítmény, hanem a megbízhatóság is fontos, ezért kell odafigyelnie arra, hogy milyen márkájú mobil klímaberendezést visz haza – mondja el Hegyes Péter klímaszerelő. A klímaszerelő szerint a legfontosabb kritériumok a mobil klíma vásárlásakor is ugyanazok, mint a falra szerelhető változatoknál.

Zajszint

Teljesítmény

Vezérlés

Kompaktság

Ár

Dizájn

– Sokan esnek abba a hibába, hogy a nagy teljesítmény szerint választanak. Ez azonban nem mindig célravezető. Mi Somogyban kis helyiségekbe a legtöbbet a kompakt gépekből szerelünk be, és ezt javaslom ügyfeleimnek mobil klíma vásárlásakor is – monda a szakértő. – Lehet, hogy nem olyan erősek, de könnyen hordozhatóak és elegendő a kis terek hűtéséhez.

Ez is lehet egy megoldás, mobil klíma okosan.

Három terméket mutatott be a klímaszerelő, amit bátran mer ajánlani minden kis lakásba.

Aurium P9000 Silent Wi-Fi: A légkondicionáló kompakt méretekkel, nagy hűtőteljesítménnyel és mobilalkalmazáson keresztül történő egyszerű vezérléssel rendelkezik. Intuitív mobilalkalmazáson keresztül egyszerűen kezelhető, csendes éjszakai működést és a praktikus funkciókat tartalmaz - például az időzítő. Nagyon kis helyiségekbe, például hálószobákba is alkalmas. Ára: 129 900 forinttól Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB: ennek a modellnek a fő előnye kétségtelenül a kompakt méretei. Más modellekhez képest körülbelül 25%-kal kisebb. Teljesítménye meglehetősen alacsonyabb, de a kis helyiségekben, amelyekre tervezték, több mint elegendő. – Kis helységekbe való, semmiképp sem javaslom annak, aki egy nagyobb nappalit szeretne vele lehűteni. Ára: 159 900 forinttól Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 MBB Wi-Fi: Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a 8 MWB változat, de nagyobb hűtőteljesítménnyel bír, így bizonyos helyzetekben nagyobb helyiségekkel is elbánik. Kompakt, hatékony és könnyen használható. Bár nem elegendő egy hatalmas iroda vagy nappali lehűtésére, a szokásos méretű helyiségekkel könnyedén megbirkózik. Ára: 139 000 forinttól.

Gondold végig mi a fontos

Ennél léteznek olcsóbb termékek is a piacon, de ahogy szakértő hangsúlyozta, ha már a falra szerelhető modellre nem futja, akkor is próbáljunk meg a mobil klímák között is jó minőséget választani, mert nem mindegy, hogy milyen termékkel próbáljuk hűteni otthonunkat.