Kóbor kecske riogat Barcs utcáin

Barcs városában nemcsak kóbor kutyák, de még kóbor kecskék is lófrálnak az utcákon. Több városlakó is posztolt a közösségi oldalon az állatról, keresik a megrémült, eltévelyedett állat gazdáját. Péter Léna, a Péter Parasztudvar tulajdonosa szerint egy kameruni juhról van szó. Más posztolók arról írnak, hogy az állat már tegnap este óta kószál a városban. Az állatott többen látták már a városközpontban található Coop áruház környékén, mások pedig a Gárdonyi utcában is találkoztak már vele.

Vajon kié lehet a kóborló állat?