Szinte minden magyar nap mint nap fogyasztja, pedig akár súlyos betegséget is okozhat

Csabai, gyulai, debreceni – az ország minden pontján találhatunk belőle, mégsem vagyunk tisztában azzal, akár káros is lehet az egészségre. Persze itt is a lényeg: a mérték. De mégis mennyi az annyi? Egy szál? Két szál? Heti hányszor? Alapanyaghányadok számítanak? Kolbászkérdésben kerestük a szakembert.

Kolbászban a baj

Fotó: Németh Levente

Amitől félnünk kell, az a vegyület, ami a kolbászban van

Nincs olyan magyar étel, ami ne bírna el egy jó kis házi füstölt kolbászt. Nem is kell, hogy feltétlenül megfőzzük, csemegézhetünk is belőle egy kis főtt tojás és – most éppen aktuális is – újhagyma kíséretében. Az egészséges táplálkozás hívei azonban állandóan nyomják a vészcsengőt, mindent csak módjával fogyasszunk.

Grillezünk, füstölünk, és észre sem vesszük, hogy milyen vegyületek szabadulnak fel ezen folyamatok során.

Hartmann Tímea, Kaposváron élő dietetikus elmondása szerint a kolbászok karcinogén hatásúak, ami egyrészt a PAH vegyületek miatt van.

A PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének) főként a szerves anyagok tökéletlen égésekor keletkeznek. Több száz vegyület tartozik a csoportba, mindenütt megtalálhatók a környezetben. A PAH-ok stabil vegyületek, rendszerint különböző összetételű keverékekben fordulnak elő. A csoport egyes vegyületei rákkeltő hatásúak, de vegyületeinek karcinogén aktivitása különböző. Legfontosabb képviselőjük az erősen rákkeltő benzo(a)pirén.

Így tehát a PAH vegyületek bevitele valóban lehetséges a füstölt termékek fogyasztásával, ami a füstölési vagy szárítási eljárással kerülhet a szervezetünkbe. Mindenesetre az unió határértékeket rögzített a a benzo(a)pirénre és négy PAH vegyület együttes mennyiségére vonatkozólag.

A baj pedig akkor van, mikor ez a vegyület megjelenik. Amikor bizonyos enzimek feldolgozzák a PAH-vegyületeket, képesekké válnak a DNS és más sejtek károsítására. A NÉBIH tájékoztatása szerint ezen vegyületek fő beviteli forrása lehet még a levegő, egyéb más élelmiszerek, az ivóvíz és a dohányfüst is. Az élelmiszerekbe bejuthat környezeti úton és feldolgozás során is, előbbi szennyezett csomagolás, utóbbi esetben pedig mondjuk a füstölés során.