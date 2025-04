A tanulási nehézségek kezelésére is keresik a választ Kaposváron

Pedagógusok, kutatók és felsőoktatási oktatók tanácskoznak két napon át Kaposváron. A 18. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia résztvevői megosztották egymással az oktatás és nevelés aktuális kihívásaira adott válaszaikat. A rendezvényre azokat a felsőoktatási szakembereket, általános és középiskolai tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat, kisgyermeknevelőket, gyógypedagógusokat, konduktorokat és pszichológusokat várták, akik szívesen vesznek részt a pedagógiai megújulásáról szóló szakmai eszmecserékben.

Konferencia Kaposváron: kétnapos szakmai tanácskozás a neveléstudomány legújabb eredményeiről.

Fotó: Imre György

Nemzetközi konferencia a pedagógusok munkájáról

– Közel 160 előadás hangzott el a neveléstudomány legújabb eredményeiről, többek között angol nyelven is. A szervezők fontosnak tartották, hogy az elméleti témák mellett a gyakorlati megvalósítás is hangsúlyt kapjon. Az előadások nemcsak kutatási eredményeket mutattak be, hanem azt is, hogyan lehet ezeket a pedagógusok mindennapi munkájában hasznosítani – mondta Gombos Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának általános főigazgató-helyettese.

Mesterséges intelligencia és olvasásfejlesztés

Az előadásokon szó esett többek között a digitális eszközök használatáról, a tanulási nehézségek felismeréséről és a pedagógusok szerepéről a változó oktatási környezetben. Foglalkoztak azzal is, hogyan lehet a mesterséges intelligencia vagy az olvasásfejlesztés eszközeivel támogatni a tanulók sikerét. A programot a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum tavaszi ülése is gazdagította.