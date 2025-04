Kövér László Siófokon: katasztrofális gazdasági következményekkel járna Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása

Az országgyűlési képviselő kiemelte, Ukrajnának eddig is rengeteget segített Magyarország. Családokra lebontva 2,5 millió forintot jelent az a rengeteg segély, amely az Ukrajnából érkező menekülteknek a magyar költségvetési forrásokból jutott. Most is 60-70 ezerre tehető a hazánkban tartózkodó ukrán állampolgárok száma. – Azt gondolom, hogy Magyarország szolidáris és kiveszi a részét a segítségnyújtásból. Viszont a háborút ellenezzük és a béke mellett tesszük le a voksunkat. És azok a számítások meglehetősen riasztóak, amelyek arra engednek következtetni, hogy ha Ukrajna egy gyorsított eljárásban az EU tagjává válna, akkor ez 2500 milliárd euró kiadást jelentene az unió számára, ami a jelenlegi éves teljes uniós költségvetés tizenkétszerese – mondta Witzmann Mihály.

A rendezvényt megelőzően a házelnök Zamárdiban Witzmann Mihállyal, a térség országgyűlési képviselőjével közösen fát ültetett a Településfásítási Program részeként.

Kaposváron tartott fórumot az ukrajnai uniós csatlakozás véleménynyilvánító szavazása kapcsán Németh Szilárd is szerdán. A kaposvári Dorottya házban a rendezvény előtt tartott sajtótájékoztatót a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő, ahol a téma kapcsán fejtette ki álláspontját.