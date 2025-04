Lesz munkásszálló Kaposváron, de egyelőre csak azt tudni, hogy hol nem épül

A közgyűlés kezdetén egy perces néma felállással adóztak Ferenc pápa emlékének a képviselők. Napirend előtt Szita károly polgármester beszámolt a Versenyképes Járások Program állásáról, Navracsics Tibor miniszterrel folytatott konzultációira is kitérve. A város 197 millió forinthoz juthat hozzá a forrásból, ebből 77 millió forintot az óvodák működésére fordítanak, ahova a környező településekről is járnak gyermekek, az összegből 50 millió forint a közétkeztetés normatíván felüli finanszírozásához szükséges. A Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő kerékpárútra is jutott 167 millió forint támogatás, így hamarosan elindulhatnak a munkák.

A közgyűlés döntött a varjúfészkekről.

Fotó: Muzslay Péter

Óvatos költségvetést tervezett a közgyűlés

A képviselők elfogadták a 2024 évi költségvetés zárszámadását, és az idei módosítását. A 2025 évi költségvetésben 41 milliárd forint áll rendelkezésre működésre és fejlesztésre, ezen belül 5,4 milliárd a beruházásokra szánt forrás. A város gazdasága 2024-ben 7,4 százalékkal bővült, és 2025-re is növekedést terveztek, amit tartósnak szánnak. Azonban a büdzsét kellő óvatossággal állították össze, mert a háborúnak nincs vége, és az energiaárak is mozognak.

Munkásszállóról és a kempingről kérdeztek

Pintér Attila (DK-Jobbik-MSZP-Momentum) ellenzéki képviselő arról érdeklődött, hogy a munkásszálló lesz-e a Finommechanikai Vállalat egykori területén a Dombóvári úton. Szita Károly válaszában kifejtette, hogy érkezett megkeresés az önkormányzathoz munkásszállók építésére, erről úgy döntöttek, hogy biztosan ne a belvárosban legyen, de hogy hol, azt még nem határozta meg a képviselő-testület. A Deseda-kempingről szólva Borhi Zsombor alpolgármester arról számolt be, hogy beindult az építkezés, ami minden bizonnyal csúszni fog, így a szezonra nem, de őszre elkészülhet.

Nadrai Norbert (Kaposváriak Köre Egyesület) a Kaposfüredre, illetve Toponárra vezető kerékpárútról érdeklődött, ahonnan 1126, illetve 123 méter hiányzik a befejezéshez. A polgármester válaszában kiemelte, hogy a városnak járó több mint 15 milliárd forintos támogatás nem érkezett meg az EU-tól, ebből finanszírozták volna ezeket a beruházásokat is.