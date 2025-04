Nem hiszed el, milyen veszély leselkedik a kutyádra!

Bár rendkívül ritkán fordul elő emberi megbetegedés, a természetjárók és vadászattal foglalkozók számára nem árt tisztában lenni az echinococcosis, vagyis a rókák által terjesztett galandféreg okozta fertőzés veszélyeivel. Ezzel a kutyák is megfertőződhetnek és általuk az ember is.

Nem veszélytelen a kutyákra a randi a ravaszdival

A betegség hazánkban is jelen van, de komoly közegészségügyi kockázatot nem jelent – nyugtatott meg Garamvölgyi Rita, a Városkapu Állatgyógyászati Központ állatorvosa.

– Ez egy parazitás fertőzés, amely cisztákat képezhet a májban, vagy akár az agyban is. Ahhoz azonban, hogy emberre is átterjedjen, nagyon szoros kapcsolat szükséges vadállatokkal, például rókákkal, vagy fertőzött nyers vadhússal, mondta a szakember. Korábban inkább hentesek, böllérek voltak kitéve a veszélynek, akik napi szinten érintkeztek nyers hússal. Manapság egy átlagember számára a megfelelő higiénia szinte teljes mértékben kiküszöböli a kockázatot.

A megelőzés kulcsa a tisztaság és a tudatosság – aki nem dolgozik nyers vadhússal, és nem simogat rókát az erdőben, annak gyakorlatilag nincs oka aggodalomra.

Kutyákra leselkednek a nyári betegségek

Ha szereted, megvéded

A nyári hónapok beköszöntével viszont más jellegű veszélyekre is figyelni kell, különösen a kutyatulajdonosoknak. A szúnyogok által terjesztett betegségek, például a szívférgesség, komoly problémát jelenthetnek a házi kedvencek számára.– A védekezést már most érdemes elkezdeni. Számos készítmény – tabletták, cseppek – állnak rendelkezésre, de fontos, hogy minden kezelést megelőzzön egy gyorsteszt. Csak negatív eredmény esetén alkalmazhatók biztonsággal ezek a szerek, hívta fel a figyelmet a kaposvári állatorvos.

A piacon már létezik hosszú távú injekciós védelem is, amely akár 10 hónapig megóvhatja a kutyát. A kullancsok és bolhák elleni védekezés szintén egész éves figyelmet igényel, mivel a szúnyogok már 13 Celsius-fok felett is aktívvá válnak, így a fertőzésveszély már március elejétől fennállhat.

Mire érdemes odafigyelni?

Ne érintkezzünk vadállatokkal, különösen rókákkal!

Kerüljük a nyers vadhús fogyasztását vagy kezelését megfelelő védelem nélkül!

Tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat állatokkal való érintkezés után!

Kutyánkat évente szűressük szívférgességre és használjunk megelőző készítményeket egész évben!

A természet csodás, de nem árt felkészülten élvezni – egy kis odafigyeléssel nemcsak magunkat, hanem négylábú társainkat is megóvhatjuk a kellemetlen meglepetésektől.