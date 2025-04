Tele van harapásnyomokkal, mégis a kutyákról szól a siófoki kiképző élete

Paulini János kutyakiképzőt alig lehet utolérni. Folyamatosan dolgozik, szervez, telefonál, problémát old meg. Őszintén bevallja, hogy se éjjele, se nappala. A kutyusokkal rengeteg munka és gond van. Aki ismeri, tudja róla, hogy sok feladata ellenére egyedülálló módon figyel a menhelyi kutyák rehabilitációjára. Időt és energiát nem sajnálva dolgozik azon, hogy ezek az állatok könnyebben örökbe fogadhatóvá váljanak, és megszabaduljanak szorongásaiktól.

Kutyakiképző foglalkozás közben: a siófoki Paulini János egyszerre figyel, tanít és rehabilitál

Fotó: Leila Váradi

Dongi, a Sióból mentett kutya szolgálatba állt

Egy különleges eset, Dongi kutya kiképzése is az ő nevéhez fűződik. Mint ismert, Dongi jópár évvel ezelőtt a Sióba esett, ahonnan egy fiatal fiú mentette ki. A mentett állatot Paulini János vette gondjaiba. A kutya rövid idő alatt sikeresen teljesítette az engedelmességi vizsgát, és megkezdte az őrző-védő képzést.

Dongi lett az ország első civil szolgálati járőrkutyája, aki hűséges társaként szolgálta a siófoki Városőrséget.

Kutyakiképző, akit szanaszét haraptak az ebek

A siófoki szakember gyerekkorától kutyák között élt.

– Beleszülettem. A bátyám kutyázott, vitt magával a kutyaiskolába. Ott ragadtam. Lovaink is voltak, nekem ez természetes – mondja Paulini János. Amikor arról kérdezem, hogy megharapta-e már kutya, felnevet.

– Szanaszét haraptak a kutyák. Volt, amelyik eret fogott rajtam. A kezemen és a hátsó felemen is vannak harapásnyomok. Na de az asztalosnak is hiányzik az ujja. Mostanában azonban már jobban odafigyelek. Egyébként mindig nálam kötnek ki a kezelhetetlen kutyák. De nem baj, szeretem a harapósokat is

– meséli mosolyogva.

Minden kutyusnak, kicsinek és nagynak egyaránt szüksége van kiképzésre

Problémákkal küzdő gyerekeken segít a kutyaterápia

A Siófoki Kutyás Központban kutyás terápiával is foglalkoznak.

– Vannak gyerekek, akiket pszichológus irányít hozzánk, mert félnek a kutyáktól, vagy valamilyen problémával küzdenek – mondja a szakember. – Először a kiskutyákhoz engedjük őket. Simogatják, játszanak velük. Ahogy nő a kutya, a gyerek is egyre bátrabb lesz, észre sem veszi, hogy már nem fél.

A külföldi rendőrkutyákat Siófokon képzik

A központ vezetője azt is elmondta, hogy az Olivia Dog Centeren keresztül Németországba, Hollandiába és Amerikába képeznek rendőrkutyákat.

– Ezek az állatok nálunk tanulják meg az első lépéseket. Három hónapos korukig én tanítom őket

– fogalmaz.

A központban a kis testű kutyák képzésére is ugyanúgy odafigyelnek, mint a nagyobb testűekére. – Egy yorki is ugyanúgy megtanulja az ül, fekszik, behívás parancsokat, mint egy német juhász – mondja Paulini János. – Az alapvető dolgokat minden kutyának tudnia kell, mérettől függetlenül.

Bár a központban folyamatos a munka, a kutyakiképzőt ez sosem tartotta vissza attól, hogy a legnehezebb esetekkel is foglalkozzon. Nála a problémás kutyák is kapnak még egy esélyt.