Ingyen parkolás, olcsóbb fagyi – sokan várják már a Lelle Kártyát

Miközben a város a fizetős parkolás bevezetésére készül, egy másik újdonság is napirenden van: a Lelle-kártya, amely már júniustól elérhető lehet. A cél az, hogy a helyiek kedvezményekhez jussanak, miközben a rendszer a városnak is hasznos adatokat szolgáltat. A digitálisan és plasztikkártyaként is elérhető azonosítóval többek között ingyenesen lehet majd parkolni, de az önkormányzat éttermekkel, fagyizókkal és más szolgáltatókkal is tárgyal arról, hogy csatlakozzanak a kedvezményrendszerhez.

A Lelle-kártya nemcsak kedvezményeket, hanem tervezhetőbb turizmust is hozhat Balatonlellére

Forrás: Németh Levente

Mire lesz jó a Lelle-kártya? A válasz nem csak a parkolás

A kártya bevezetését első körben csak a balatonlellei lakosokra és helyi vállalkozókra tervezik, ők igényelhetik majd a plasztik vagy digitális verziót. A cél: olcsóbb belépők, helyi kedvezmények, és igen, a város is több információhoz jut a turisták és lakosok szokásairól. – Ma senki nem tudja megmondani, mennyi lellei megy be például a Napfény strandra – mondta Felházi Miklós polgármester. A kártyarendszer ebben is segíthet. A városvezetés nem titkolja, hogy a mostani rendszer egyfajta próbaüzem: ha a helyi lakosoknál működik, akkor 2026-tól a turisták is kaphatnak hasonló kedvezménykártyát. Hogy mit tartalmaz majd a vendégkártya, az még a jövő zenéje – de ha az első lépcső jól működik, valószínű, hogy jön a folytatás is.

Így lehet majd igényelni a Lelle-kártyát

A kártya megszerzése nem lesz bonyolult: aki digitálisan szeretné, az okostelefonon keresztül letöltheti, aki pedig papíralapút kérne, az az önkormányzatnál személyesen is igényelheti.

Mindenki más fizet, a lelleiek nem – egyelőre

A kártya a június 15-én induló fizetős parkoláshoz is kapcsolódik. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a vasúttól északra eső területeken nyártól már csak díjfizetéssel lehet megállni, kivéve a Lelle-kártyával rendelkező helyieket. A Lelle-kártya egyértelműen hasznos lehet a lakosoknak, ha valóban jól működik, és nem bonyolítja túl a hétköznapi ügyintézést. Ugyanakkor a rendszer nemcsak kedvezményekről, hanem adatokról is szól, amit a város a turizmus tervezéséhez használhat.

A Lelle-kártyával kapcsolatos hivatalos információkat a városvezetés három csatornán ígéri elérhetővé tenni. A részletek elsőként a Balatonlelle hivatalos Facebook-oldalán, valamint a nemrég indított Lelle Média nevű YouTube-csatornán jelennek majd meg. Emellett a település hivatalos honlapján is közzéteszik a tudnivalókat, amint a végleges döntések megszületnek.