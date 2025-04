A gyereked még nem tanult meg egy locsolóverset sem? Segítünk

A zöld erdőben jártam... kezdetű locsolóvers bár örök klasszikus, de ezen kívül is bőven találunk szebbnél-szebb költeményeket, ha egy kicsit kutatunk az interneten. Egy kedves vers húsvéthétfőn nemcsak mosolyt csal az arcokra, hanem jutalom is jár érte: egy kis édesség, szép hímes tojás vagy akár egy apró meglepetés. A legkedvesebb talán, ha személyesen írunk pár versszakot, de ha erre nincs idő, s azt szeretnénk, hogy hétfőn a legkisebb locsolók is felkészülten indulhassanak útnak, akkor mutatunk néhány kedves verset.

Egy kedves locsolóvers megmelengeti a szíveket

Íme egy szép locsolóvers a gyerekeknek:

Én kis kertész legény vagyok,

virágokat locsolgatok.

Meglocsolom a virágot,

Boldog ünnepet kívánok!

Felderült húsvétnak

második reggele,

melyben szokott járni

fiúk serege.

Kelj föl,

te gyenge kislány,

mélyen aludtál?

Add ki a pár hímest

amit nekem szántál!

Ha kiadod épen,

meglocsollak szépen.

