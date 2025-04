Luxus köntösbe bújt a nemzeti kedvenc – megérkezett a dubai csokis túrórudi

Ahogy a mindmegette.hu is megírta, újabb különleges édességgel bővült a Lidl kínálata: megérkezett a dubai csokis túrórudi. A klasszikus túrórudi ezúttal prémium köntösben tér vissza: a krémes túrótöltelék pisztáciával és kadayif tésztával készült, amit étcsokoládéba mártottak. A luxushatást nemcsak az ízek, de a zöld-arany színű csomagolás is tovább fokozza.

Dubai csokis túrórudi érkezik a Lidlbe

Fotó: Lidl akciós újság

A dubai csoki világszerte nagy népszerűségnek örvend, és most már hazai üzletekben is egyre több formában felbukkan – ez a különleges túrórudi pedig tökéletes példa erre. A Lidl új terméke nemcsak látványos, hanem igazi ízbomba is lehet azoknak, akik kedvelik az újdonságokat.

További részletek és a teljes cikk elérhető a mindmegette.hu oldalán.