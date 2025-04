Tényleg ennyi ideig tart az M7-es felújítás? Itt a válasz, amit senki sem várt

Ahol pihenni sem lehet: M7-es pihenőhelyei, ahol zárva a kapu

A pihenők sem hoznak felüdülést. Táska például teljesen zárva van mindkét oldalon. Balatonlelle pihenőhelyét májusban napokra bezárják: május 5. és 19. között az országhatár felé, május 12. és 26. között Budapest irányába. Sóstón legalább lehet használni a mosdót – ott a MOL saját beruházása zajlik, nem az MKIF. Zalakomárban csak a személyautók hajthatnak be. Velencénél is csak az egyik oldalon lehet megállni.

Brutális számok: több ezer tábla, fúrás, festés és kilométerek sárgában

És most jön a legdurvább rész: tudtad, hogy egyetlen 10 kilométeres szakasz tereléséhez több mint 1000 táblát helyeznek ki? Ebből 700–900 simán csak azt mutatja, hogy „itt ne menj”. Aztán jön 1100 Klemmfix, amit négy-négy csavarral kell lefúrni. Ezután még 6–7 kilométer sárga festéket is elpöttyintenek a burkolatra. És mire ezt felállítják, lebontják, elterelik, visszaterelik – el is megy négy nap. Az aszfaltozás csak ezután indul. A cél: 2025. augusztus 31-ig 538 kilométert rendbe rakni. Ebből az M7-es 90-es és 234-es kilométere közötti szakasza már most is érintett. És figyelem: ez még csak a kezdet! Szeptembertől indul egy 10 éves bővítési program, amiben az M7-es az M0-tól Balatonvilágosig szélesedik, új pályák is épülnek, és országosan 299 kilométer meglévő utat bővítenek.