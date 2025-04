Világsztár is érkezik a kaposvári Majálisra

Idén is a Városligetben rendezik meg Kaposváron a Családi Majálist, mely ezúttal is színvonalas programokkal várja az érdeklődőket. Bábjáték, kézművesvásár, családi sportvetélkedő és a Roxínház műsora is szerepel az idei repertoárban.

Családokat is várnak az ide kaposvári Majálisra.

Fotó: Lang Róbert

Városligeti Majális Kaposváron

A szervezett programok délután kettő órától várják a Városligetbe érkezőket, de délelőtt 10 órától már a Kulturált Közlekedésért Alapítvány a ”Tudj többet, élj jobban!” program keretein belül már aktív, oktató, játékos feladatokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Délután 14 órától a Brémai muzsikusok című bábjáték várja a legkisebbeket, 15 órától pedig Nemcsak 1Hang címmel tart előadást ifjabb Csanádi György barátaival, ami során gyerekdalok várják az érdeklődőket.

Forrás: mintagyerek.hu

16 órától a MintAgyerek Zenekar, 17 órától pedig a Kalimpa Ütőegyüttes áll a színpadra, 17 óra 30 perctől pedig Lantos Gábor Elvis Show-ját csodálhatja meg a nagyérdemű.

18 órakor a Roxínház műsorát tekintetik meg a Városligetbe érkezők, 18 óra 30 perctől pedig No Track Zenekar csap a húrok közé.

A nap folyamán elektromos kisautók, légvár, népi fa-és ügyességi játékok várják a legkisebbeket, de a bátrabbak még az autós szimulátort is kipróbálhatják.

A kézműveskedésre is volt lehetősége a Nárcisz Ünnepre látogatóinak.

Fotó: Lang Róbert

14 és 18 óra között családi sportvetélkedőre várják az érdeklődőket, de természetesen az örök kedvenc, az arcfestés is folyamatosan biztosítva lesz kicsik és nagyon számára.

A lánc, kis és gyerekkörhinta mellett pedig sporthorgászat és dobozdobáló várja a Majálisra látogatókat, illetve attól sem kell félni, hogy bárki éhes maradna, szabadtéri vendéglátást biztosítanak ugyanis a szervezők.