Ilyen majálisokkal ünnepelnek Somogyban

A Belső-somogyi erdei puszták egykori lakói minden évben tartanak egy összejövetelt, amikor közösen elevenítik fel, milyen volt az élet a ma már nem létező településeken. Idén azonban nemcsak nyáron jönnek össze egy jó hangulatú találkozóra, hanem májusfát is állítanak Kopárpusztán az egykori iskola mellett álló keresztnél.

– Nálunk Háromházon ez úgy volt, hogy fent a dombon volt a kocsma és a bolt, mellette egy nagy magtár állt, amit táncteremnek mondtak. Oda szoktak állítani a fiúk egy nagy májusfát, amit egy-másfél hónap múlva kitáncoltak. Ahogy engedte az idejük, mert ott földművelés és aratás volt. Nagyon nagy kitáncolás szokott lenni, mert Cserfekvésről, Szőkepusztáról, Libickozmáról, Nagybajomból, mindenhonnan eljöttek a fiatalok, mert nagyon jó zenészek voltak és nagyon jó mulató volt az ottani társaság – idézte fel a régi majálisok hangulatát Lovászné Vuncs Ica, aki 8 évvel ezelőtt Vajdáné Darázs Rózsával közösen szervezte meg az első találkozót.

A Belső- somogyi erdei puszták elszármazottai minden év júliusában találkoznak

Forrás: Facebook

A céljuk ezzel a hagyomány ápolása mellett, hogy bővítsék a programok repertoárját és felidézzék azokat az időket, amikor a víg kedélyű lakók kiültek az utcára és a tangóharmonikát megszólaltatva, énekelve múlatták az időt. A májusfát egy hasonlóan jó hangulatú rendezvényen szeretnék kitáncolni, pünkösd másnapján.

Nosztalgiáznak a tapsonyi elszármazottak is

Régóta dédelgetett álma a tapsonyi elszármazottaknak, hogy együtt nosztalgiázhassanak egy találkozón, mely most megvalósulni látszik.

– Templomunk védőszentje munkás Szent József, akinek a névnapja május elsején van. Ez alkalomból a plébános ünnepi szentmisét tart, és így kapcsolódtunk mi ehhez. S mivel az elszármazottaknak mindig is fontos volt a hite, arra gondoltunk, hogy összekötjük ezt a két jeles napot – magyarázta Vasasné Papp Ibolya, a település polgármestere.

Hozzátette azt is, hogy Tapsony valaha 1900 fővel is büszkélkedhetett, ma pedig 661 a lakosságszáma. Most 160 elszármazott vesz részt a találkozón, amit a helyiek is várnak. Az ünnepi műsoron és köszöntőkön túl egy közös ebéddel is készülnek a szervezők, valamint régi fotókat vetítenek le, de az egykori tapsonyi lakos, Meiszterics László által összeállított videókat is megtekintik.