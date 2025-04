Margó Ede már az első alkotásával a figyelem központjába került

Margó Ede (1872-1946) – eredeti nevén Morgenstern – a fővárosi Mintarajziskola tanulójaként sajátította el a képzőművészeti alapokat. Figyelme fokozatosan a szobrászművészet irányába fordult, így a mesteriskolában már a nagy előd, Stróbl Alajos tanítványa lett. Magyarországi tanulmányait követően művészi tudását Párizsban pallérozta, 1900-ban pedig már a Műcsarnokban Hannele című domborművével. „Mindjárt első nagyobb művére kitüntetést kapott Párizsban, s bevonult a mi Szépművészeti Múzeumunkba is. Ennél többet igazán nem lehet várni egy 29 éves szobrásztól" – jellemezte a korszak nagy művészettörténésze, Lyka Károly.

Margó Ede az első nagyobb művére kitüntetést kapott

Forrás: Wikipedia

A párizsi világkiállításon, ahol a Martin-acél sorozatot mintázta meg, már elismeréssel méltatták tehetségét. Szobrászművészi kibontakozása az 1910-es években kezdődött meg, és a két világháború között teljesedett ki. A történelmi Magyarország területén számos nagyobb szoborcsoportot mintázott meg, köztük Kossuth-ot, Pongrácz Szigfrid alkotótársával (Arad és Debrecen), Dankó Pistát (Szeged), Pósa Lajost (Budapest). A városligeti Millenniumi emlékművön is keze nyomát hagyta, ugyanis ő formázta meg Hunyadi János és I. Ferdinánd (ma már nem létező) alakját. Különösen megható és szép munkája az Anya gyermekével kompozíciója a szegedi Gyermekklinikánál. Deák Ferenc és Szilágyi Dezső politikusok mellszobrát is elkészítette, de munkáival Nagyváradon, Gödöllőn és Zamárdiban is nyomot hagyott.

Margó Ede rendszeresen nyaralt Zamárdiban

Ugyanis Margó Ede a két háború közti időszakban, 1922-től lett rendszeres nyaralója és elkötelezettje Zamárdinak. A településen több szobor is őrzi nevét, az egyik a fürdőtelepi kápolna homlokzati Jézus-szobra és a kápolnabelső Mária szobra. A kápolnát ünnepélyes keretek közt, fogadással, estéllyel egybekötve Rott Nándor veszprémi püspök, közéleti személyek és Margó Ede részvételével 1929. augusztus 20-án avatták fel. Nagyobb szoborkompozíciója pedig a vasútállomás közelében látható. A magyar fájdalom emlékművét – amit ingyen ajánlott fel a településnek – 1937-ban avatták fel, a trianoni területvesztések tragikus emlékére. Az átütő erejű szobor egy csónakban, vízen hánykolódó sportos férfialakot ábrázol, aki reménytelen, magányos és szomorú küzdelmet folytat az árral szemben. A később irredentának bélyegzett emlékművet a kommunizmus idején bedeszkázták és egy raktárba száműzték, majd 1956 úton újból közterületre került, de az elnevezése változott: A túlsó part felé címet kellett viselnie. Jelenlegi helyén, községi közakaratra, eredeti nevén 1991 óta áll.