Így még nem láttatok mentőst, az biztos

Már csaknem kétezren reagáltak az Országos Mentőszolgálat videójára, melyen Markovics Sándor egyenruhában perdül táncra a Nemzetközi táncnap alkalmából. Április 29-ét 1982-ben nyilvánította ünneppé az UNESCO egyik tagszervezete, a Nemzetközi Táncbizottság. A választás azért erre a napra esett, mert ezen a napon született a francia származású tánc- és balettművész, Jean-Georges Noverre. A cél az országok ösztönzése, hogy a tánc az oktatási rendszerbe is bekerüljön, és hogy az emberek körében népszerűsítsék ezt a mozgásformát. Így tesz a debreceni mentőápoló is, aki egyébként nemcsak ropja, oktatja is a táncot.

