Ha ehhez a méreghez hozzáfér kedvencünk, egy-két óránk van, hogy megmentsük

Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) 2021-ben ugyan szigorította a csigaölőszerek használatát, ám még az erre jogosultaknak is érdemes kétszer meggondolniuk, hogy kiteszik-e az erős mérget. Hiszen bár tény, hogy hatékony védelmet nyúlt a méreg mindent letaroló spanyol csigák ellen, de éppúgy veszélyes lehet minden melegvérű állatra a kertünkben. Ha közvetlenül, vagy a mérgezett csigát elfogyasztja kutya, macska, sün, szörnyű kínhalált halhatnak.

Nem minden méreg jó

Fotó: MW

A macskákra is veszélyes a méreg

– Általában a felvételtől számított fél-egy órán belül jelentkeznek a tünetek, melyek elsősorban tahikardia (a megszokottnál gyakoribb szívverés – a szerk.), mozgászavar, elkezd görcsölni, a merev görcsöktől és a fokozott izom-összehúzódás következtében pedig a hőmérséklete felmegy. Ezt úgy hívják, hogy hyperthermia. Emiatt mérhetünk 41-42 fokos hőmérsékletet náluk, nem azért, mert lázas lenne az állat – mondta el a Csurgón és Nagyatádon rendelő állatorvos, Horváth Gábor.

A szakember azt is hozzátette, hogy a kutya, macska ilyenkor nincs öntudatánál, elfekszenek, olyanok, mintha epilepsziásak lennének, de valójában ezek is a metaldehid mérgezés velejárói.

Ilyen tüneteket tapasztalva azonnal forduljunk állatorvoshoz, mert ha az állat nem kap segítséget, akár el is pusztulhat, viszont ha egy-két órán belül elkezdődik az intenzív kezelése, akkor jó esélye van a túlélésre, gyógyulásra.

A kutyákra is ártalmasak a mérgek

Illusztráció/Pixabay

A méreg veszélyes a sünökre, amikre már csak azért is érdemes vigyázni, mert ahogy a vakondok, természetes ellenségei a csigáknak, így segítenek nekünk a kiskertek kártevő mentesítésében is. Ahogy azt korábban megírtuk, természetes módon is védekezhetünk a csigainvázió ellen.