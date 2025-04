Amilyen szépek, olyan mérgezőek - jobb, ha elkerüljük őket

Halálos nyílvesszők alapanyaga

Se nem kék, se nem lila a sisakvirág szirma - ez az a magas szárú, gumós növény, mely ugyan megkapóan szép, de minden része halálos veszélyt rejt magában. Egykoron mérgező nyílvesszőkhöz is felhasználták.

– Magja, virágja azonnal öl, mert egy nagyon veszélyes alkaloidát tartalmaz, emberre és állatra is veszélyes. Bármilyen furcsa, de be kell keríteni, mert az összes kerti és szobanövény között a legmérgezőbb, halált okozó, mely patakok mentén, vizes nedves helyeken is jól érzi magát. Talán mondhatjuk azt, hogy jobb elkerülni – magyarázta Tóth István, növényvédelmi szakember.

A sisakvirág rendkívül mérgező Forrás: Life.hu

A mérgező szobanövények minden nap velünk élnek

Kevés háztartás van, melyben nem található meg a buzogányvirág, melynek minden része mérgező. Elfogyasztása nyálkahártya duzzadást, bőrirritációt okoz. De ilyen a filodendron pálma is, mely szintén felelős lehet nyelési nehézségeket. És talán nem is sejtenénk, de a decemberben oly’ népszerű mikulásvirág jellegzetes tejnedve is okozhat hányingert.

Talán nem is gondolnánk, de a csodaszép ciklámen is mérgező lehet.

Fotó: Máthé Daniella

– Ki ne ismerné a cikláment? Nagyon szép világos lilásak a levelei, ezért nagyon sokan kedvelik. De ezt se rágcsáljuk, mert komoly hányást-hasmenést okozhat - tette hozzá a szakember, ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a szobanövények felnőttekre kevésbé, a kis gyerekekre viszont annál inkább veszélyesek. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy talán még nagyobb problémát okozhatnak a növényeknél a félérett, vagy éretlen gyümölcsök, melyek még nem cukrosodtak. Ezek emésztési problémákat és allergiás reakciókat válthatnak ki. Ahogy a nap sütötte burgonya bezöldülhet, a szolaminnak köszönhetően. Ez pedig erősen mérgező, tilos elfogyasztani.”

Érdekesség, hogy az erdőkön-mezőkön is számos faj ehetetlen, és veszélyes, de a szarvasmarhák ezeket ösztönösen kikerülik a legelőkön.