Ezeket a modelleket mindenképp kerüld el, ha nem akarsz több milliós kárt az autódban

Mára sokak által elátkozott konstrukció az autóiparban az olajban futó vezérműszíjjal szerelt motor, ami akár milliós károkat is okozhat, ezeket a modelleket érdemes elkerülni.

Eddig alig készült olyan motor ezzel a megoldással, amelyik hosszú távon megbízhatóan üzemelt volna, pedig több gyártó is megpróbálta, állítja a vezess.hu. Alapjában véve nem az elvvel van a gond, hiszen az ipar más területein is használnak olajban futó szíjhajtást, például munkagépekben. De ott más feltételek mellett, más körülmények között üzemelnek. A személyautóknál összetett problémahalmaz miatt döglődnek ezek a motorok, ebből az egyik fő gond a károsanyag-kibocsátás csökkentésének hajszolása, amit az EU-s szabályozás és a levegőtisztaság iránti igény kényszerít az autógyártókra.

Ez a vezérlés feladata

Leegyszerűsítve összefoglaljuk, mi a vezérlés feladata. Itt egy alkatrészrendcsoportról van szó, amelybe többek közt a vezérműszíj vagy vezérműlánc, valamint a feszítőgörgők, a vezetőgörgők, illetve a láncvezetősínek is beletartoznak. A szíj vagy lánc a főtengelyt köti össze a vezérműtengelyekkel, a szelepek mozgását hangolja össze a dugattyúk mozgásával. Konstrukciótól függően a vízpumpát, az olajszivattyút vagy a nagynyomású üzemanyagpumpát is hajthatja a szíj. Bizonyos motorokban pedig sem szíj, sem lánc nincs a vezérlésben, hanem fogaskerekes hajtást valósítanak meg. És hogy miért baj, ha elszakad a szíj vagy a lánc? Mert ilyenkor megszűnik a szinkron a szelepek és a dugattyúk mozgása közt, és a felfele mozgó dugattyúk összeütközhetnek az épp lefele nyitó szelepekkel, ezzel jelentős anyagi kár keletkezik a motorban.

A milliós kár elkerülése: a szíjas vagy a láncos motor a jobb?

A mai motorokban gyakoribb a vezérműszíj alkalmazása, mint a vezérműláncé, nagyjából kétharmad-egyharmad arányú a megoszlás. A szíjhajtás csendesebben üzemel, olcsóbb is gyártani és jobb a hatásfoka, viszont gyakrabban kell vele foglalkozni. Konstrukciótól függően legtöbbször 90-120, más autókban 150-210 ezer kilométerenként szokták előírni a vezérműszíj cseréjét a kapcsolódó alkatrészekkel együtt, de a periódus széles, lehet 60 vagy 240 ezer km is. Ezzel szemben egy rendesen megcsinált lánchajtás jóval 200 ezer kilométer feletti futásteljesítményre is képes lehet, amihez az előírt intervallumú vagy annál gyakoribb olajcsere is szükséges.