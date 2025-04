Az egész város gyászolja a népszerű burgerest

Az egész város gyászolja Molnár Andrást, aki elhunyt húsvét hétfőn. Vásárlói, barátai, szerettei is búcsúznak a pécsiek kedvenc burgerezőjének megálmodójátó, aki alig pár hete számolt be róla, hogy betegséggel küzd. Mint írta, tele volt tervekkel, de úgytűnik ezeket már nem valósíthatja meg. A családja mellett a személyzet mindent megtesz annak érdekében annak érdekében, hogy Molnár András álma továbbra is fennakadás nélkül gördülékenyen menjen. Ezért továbbra is az Ikarus Faloda megszokott ízeivel és hangulatát és családias hangulatát próbálják folytatni, így várják az éhes vendégeket.

Elhunyt Molnár András az Ikarus Faloda alapítója.

Molnár András örökségéről a bama.hu számolt be nem olyan rég, hogy egy régi, átalakított és felújított buszban várta visszatérő vendégeit az Ikarus Faloda, amelyet a vásárlók a Google-értékelő felülete szerint is sokra tartanak.