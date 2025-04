Kinek írod a CV-t valójában? Különleges ügynökök toboroznak a munkaerőpiacon

– Az MI képes bármit generálni. Éves képzési tervet, munkavállalói elégedettségi kérdőíveket készít, de a kilépő interjúkat is képes elemezni. Ami szinte félelmetes, hogy képes eltanulni az előítéletességet is, erre több elemzés is utal már – tette hozzá Nikolett.

Mire használhatod az MI-t, ha toboroznál!

A HR master készítette egy összeállítás, ami remekül mutatja, mik azok az eszközök, amit az MI használ egy tororzás során:

Az önéletrajzok szűrése: ennek a megoldásnak köszönhetően sokkal gyorsabban lehet megtalálni a jelöltet. Virtuális asszisztensek: akár 0-24-ben képesek kommunikálni, így jelentősen meggyorsítják a felvételi folyamatokat, a toborzási folyamat legidőigényesebb részét rövidíti meg. Álláshirdetések megírása. Elemzés és becslés: az MI képes elemezni, hogy a jelentkező mennyire képes beilleszkedni a vállalat kultúrájába. Trendek meghatározása: képes felmérni a munkaerőpiaci trendeket és követni azok változását. Interjúk újraértelmezése: a beszéd- és arcfelismerő technológiák ma már képesek arra, hogy a jelöltek érzelmeit és nonverbális kommunikációs jeleit objektíven értékeljék.

A nagyobb kérdés, hogy ez a fajta eljárás menet, milyen fajta érzelmeket vált ki a jelöltekből? Sok esetben válthat ki ellen-érzelmeket az emberekből az effajta toborozás, és nem utolsó sorban a HR-esek munkáját is elveheti. Az MI itt kopogtat az ajtónkon, te beengednéd?