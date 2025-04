A Szigeti Oroszlánok megvédték a nárciszost – képekben és videón mutatjuk hogyan!

A komlósdiak is beszálltak a nárcisznapi főzőversenybe.

Fotó: Dombi Regina

Komlósdról is érkezett csapat, akik ebben a formában most érkeztek először a megmérettetésre, de bíznak benne, hpgy sokszor lesz még lehetőségük ilyen programokon részt venni. – Nagyon élvezzük ezt a napot, itt mindenki jól érzi magát, igyekeztünk finom ételt készíteni, bízunk benne, hogy a zsűri értékelni fogja majd az igyekezetünket – mondta el Kovács Szilárd, Komlósd polgármestere.

A Szigeti Oroszlánok és a Drávamenti Íjászok gondoskodtak a népi hagyományról

Nem múlhat el úgy Nárcisz Nap, hogy a szigetvári Zrínyi Miklós Hagyományőrző Sportegyesület ne mutatná be, hogyan is zajlott annak idején a babócsai végvár ostroma, amelynek során a Zrínyi Miklós vezette magyar-horvát-rajnai sereg osztrák erősítés segítségével vette be a várat.

– 18 éve már, hogy működünk, s talán az egyetlen alapító tag közöttünk már csak én vagyok. 25 fővel működik jelenleg az egyesület, ami több lábon áll. Íjászkodunk, van egy díszegyenruha csapatunk, ez főleg Szigetváron tevékenykedik, és természetesen a Szigeti Oroszlánok, akikkel ma is eljöttünk ide. Mi a végvári katonai hagyományőrzéssel foglalkozunk, mindenfelé járunk az országban, a babócsai rendezvény az első szereplésünk a szezonban – mondta el Horváth Róbert, az egyesület elnöke.

A babócsai Nárciszosban a Szigetvári Oroszlánok is harcoltak.

Fotó: Dombi Regina

A szigetváriak mellett második alkalommal csatlakoztak a Drávamenti Íjászok a rendezvényhez, akik nélkül nem múlhat el hagyományőrző esemény a környéken. Az egyesület tagjai ezúttal is lehetőséget biztosítottak minden bátor jelentkezőnek arra, hogy kipróbálja magát az íjászkodásban. Vérteket, íjakat mutattak be, az egyik fiatal íjász még a kürtöt is megfújta nekünk.

Koppány nem csak a nyíllal bánik jól, a kürtöt is meg tudja szólaltatni.

Fotó: Dombi Regina

Közösségi összefogásban rejlik a Nárcisz Nap sikere

Az idei évben is a Babócsáért Egyesület illetve a Nárcisz Nyugdíjas Klub vállalta a szervezési feladatok oroszlánrészét, de sok önkéntes akadt még, aki munkájával is segítette a rendezvény megvalósítását. A nyugdíjas klub tagjai ezúttal is kitettek magukért, palacsintát, lángost és fánkot is sütöttek.