Éjfélkor jár le a határidő! Fájni fog az autósoknak, ha elmulasztják fizetni a NAV-nak

Kedden éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje, hívta fel a figyelmet erre az adóhatóság. Legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet rendezni az adót. Banki utalásnál fontos, hogy a közleménybe az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell írni. A NAV 1819-es Infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket.

Applikációval is fizethetnek az autósok a NAV-nak. Fotó: Csudai Sándor

Applikációval is lehet fizetni a NAV-nak

A NAV-Mobil applikációval pár koppintással befizethető a gépjárműadó. A sikeres ügyintézéshez az app letöltése mellett szükséges Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció is és öthavi részletfizetés is kérhető. A NAV mobilalkalmazásának használatában egy rövid kisfilm is segít, ami lépésenként mutatja be az alkalmazás első használatát és a fizetés folyamatát.

A gépjárműadó legfontosabb tudnivalói

A gépjárműadó befizetésének legfontosabb tudnivalói:

határidő: 2025. április 15. éjfél,

utalás: a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára (10032000-01079160)

utalási közleménybe adószámot vagy adóazonosító jelet kell írni.

A NAV Infóvonala a 1819-es (külföldről: +36 1 461 1819) számon hosszított ügyelettel várja ma 18 óráig azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése kapcsán kérnek segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről csak azonosított hívás esetén adható információ. Ha valaki az adóösszegre kíváncsi, az a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg.

A NAV-Mobilon benyújtható egy részletfizetési kérelem is, amit automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül bírál el a NAV, így az applikációban rövid idő alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, a mentességekről a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből lehet tájékozódni.