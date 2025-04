Nemcsak a magyarok asztalára kerül hazai torma a húsvéti ünnepi alatt

A húsvét közeledtével minden évben ugrásszerű növekedésnek indul a különböző reszelt tormatermékek iránti kereslet. A csípős ízéről ismert növény termesztésében Magyarország élen jár az Európai Unióban. A boltokban kapható termékek zöme hazai termelésből származik, de a cseh és a brit fogyasztókhoz is eljut a magyar zöldség.

Bár a különböző tormakészítmények egész évben elérhetők a boltok polcain, a kereslet a húsvét előtti hetekben jelentősen megnő. Jó hír a magyar termékek kedvelőinek, hogy az áruházakban kapható tormatermékek nagy része hazai termelésből származik. Hazánk ugyanis európai szinten is kimagasló a tormatermelésben.

Magyarországon közel 1250 hektáron folyik tormatermesztés, a betakarított éves mennyiség 10-11 ezer tonna körül alakul. A szakaszos betakarításnak és a tárolástechnológiának köszönhetően az újtorma betakarításáig nemcsak a hazai piac, hanem az európai piac több mint felének kiszolgálására is elegendő a magyar termés. A hazánkban termelt torma jelentős részét exportáljuk. A magyar torma elsősorban az Egyesült Királyság, valamint Csehország piacán jelenik meg, jellemzően friss, feldolgozatlan formában.

Bár a húsvéti időszakban a legtöbb fogyasztó a reszelt változatot keresi, de az élelmiszeripar is előszeretettel használja savanyított és ecetes tartósított készítményekhez (uborka, káposzta, cékla, vegyes vágott, paprika, csalamádé stb.) is.

A torma hazánkban őshonos növény, jellegzetesen csípős ízét a gyökerében lévő butiltiocianát és az allil-izotiocianát okozza. Ezen vegyületek nagyon hasonlóak a mustárolaj hatóanyagához, a nyálkahártyára és a könnymirigyekre hatnak; fogyasztáskor ezért szökik könny a szemünkbe, illetve az orrunkat is erősen ingerli. A frissen reszelt torma rendkívül egészséges, magas a C-vitamin tartalma; baktérium- és vírusölő hatású.