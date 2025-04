Az alkalmazkodás nagymesterei már beköltöztek a padlásra – mutatjuk, hogy szabadulj meg tőlük

A nyest okozta probléma nem új keletű, de most különösen aktuális. – A kis nyestek ilyenkor már egyre több táplálékot igényelnek, és az anyaállatok hosszabb éjszakai portyákra indulnak táplálékért. Ez egy olyan kultúrkövető faj, amely az emberi jelenlétet nemcsak jól tűri, hanem előnyére is fordítja – mondta Lanszki József, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatója.

A nyest nagyon jól alkalmazkodott az emberhez

Fotó: Lanszki József

Ilyen a nyest stratégiája

– A nyest kiismeri a kutyák viselkedését, a macskáktól nem tart, elkerülik egymást. Ezért fordulhat elő, hogy a külterületektől egészen a nagyvárosok központjáig bárhol találkozhatunk vele. Legfeljebb nem vesszük észre azonnal a jelenlétét – mondja Dr. Lanszki József.

A kíváncsi nyestek jellemző viselkedése, hogy éjszaka felmásznak az autókra. Különösen akkor, ha a motortér meleg, vagy szagnyomok, például rágcsálók jelenléte odacsalogatja őket.

A probléma ott kezdődik, amikor a motortérben kábeleket rágcsálnak, szigeteléseket bontanak, amivel jelentős kárt okoznak. Állítólag a fiatal nyestek szeretik a puha műanyagokba mélyeszteni a fogukat. Ez a rágcsálás tulajdonképpen csak játék a részükről.

A nyestnek több pihenőhelye is van

– A nyestek nem ragaszkodnak egyetlen „lakáshoz”. Az egyedeknek több pihenőhelye is lehet a területén belül, amit váltogat. Elhagyott épületek, fészerek, nyugodt, emberi jelenléttől mentes terek biztosítják számukra a nappali nyugalmat. Rendkívül ügyes mászó, akár 6-7 centis résen is bejut, például a padlástérbe, főleg ha az eresz fölé átlógó ág segíti. A régi tetőcserepeket képes megemelni a nyakizmaival, így juthat be például a nyaralók padlásaira, vagy baromfiólakba. Egy esős időszak után a sáros nyomok árulkodók lehetnek, hol mászott be a tető alá, merre járt– mondja a kutató.

Fotó: Lanszki József

Imádja az édességet

A nyest nem védett, vadászható faj, de csak az illetékes vadásztársaságok, rajtuk keresztül az önkormányzat bevonásával lehet szabályosan intézkedni. Élve befogó csapdák használhatók.

– A csali lehet tojás, méz, lekvár, befőtt vagy csoki, amelyek édes illatukkal csalogatók lehetnek. De nagyon ügyes, ha egyszer rájön, hogy csapdába akarják csalni, ki fogja kerülni

– figyelmeztet Lanszki József.