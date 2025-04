Több mint 150 ezer nyugdíjas dolgozik – tárt karokkal várják őket a munkáltatók

A KSH statisztikái szerint 2024-ben 158 ezer magyar nyugdíjas dolgozott az országban. Nem is gondolánk, mennyien döntenek úgy, még nyugdíj után is, hogy a kellemes semmittevést hasznosan töltenék el.

A dolgozók nyugdíjas nők aránya, magasabb a férfiakénál

Fotó: Varga László

Megdöbbentő ugyan az adat, de az indokok korán sem. Keresletkiegészítés miatt maradnak többen is még nyugdíj után munkahelyükön, de olyanok is akadnak, akik pusztán azért, mert annyira szeretik amit csinálnak. Ha pedig energia és életerő is van még az emberben – mondják többen is – miért ne csinálnák?

Nyugdíjas munkaerővel teli a piac Magyarországon

A 2024-es évben 157,7 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Grantis megkeresésére. Az 1,9 millió öregségi nyugdíjasnak tehát közel a 8 százaléka nyugdíj mellett is a munka világában maradt.

A KSH adatai szerint a nyugdíjas foglalkoztatottak között a nők vannak többségben, az arányuk közel 60 százalék. A tavalyi évben 91,9 ezer nő és 65,8 ezer férfi dolgozott nyugdíj mellett. Ebből 102,1 ezer nyugdíjas vállalt teljes állást, míg 55,6 ezren részmunkaidőben dolgoztak.

A dolog hátterében az állhat, hogy a nők átlagosan 14,3 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, ezért a nőknek még nagyobb szükségük lehet a nyugdíjuk kiegészítésére.

Berkics Katalin, tűz és munkavédelmi oktatóként dolgozott az utóbbi kilenc évben, nemrégiben vonult nyugdíjba. – 60 éves leszek idén decemberben, a munkával töltött éveim alapján tudtam nyugdíjba vonulni. Úgy éreztem azonban, hogy még bőven van bennem energia és munkakedv, szóval részmunkaidős foglalkoztatásban maradtam a cégnél – mondja a barcsi hölgy. – Teljes munkaidőben nem akartam maradni, van két unokám, akikre többször is kell vigyázzak és édesanyám is betegeskedik, többször kell hozzá kijárnom falura – mondta Berkics Katalin.

Nyugdíj mellett is sokan dolgoznak

Fotó: Németh András Péter

Mely szakmákban dolgozik a legtöbb nyugdíjas?

Az oktatók és a pedagógusok között a legmagasabb az öregségi nyugdíjas dolgozók aránya, őket követik az egészségügyi dolgozók, mint az ápolók és az egészségügyi asszisztensek.

Ezek után jönnek a szakmai képzettséget nem igénylő munkakörök, mint a takarítónő vagy a mezőgazdasági munkakörök.

Ezeken kívül pedig a felsőfokú végzettséget igénylő egészségügyi foglalkozások, mint az orvos és a gyógyszerész is azok a szakmák közé tartozik, ahol magas a nyugdíjas foglalkoztatottak aránya.

A nyugdíjasok alkalmazásával mindenki jól jár

A nyugdíjasok foglalkoztatásának rendívül sok előnye van.

A nyugdíjas munkavállalók után nem kell megfizetni a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót, de a nyugdíjas is jól jár, mert az ő fizetéséből már nem vonják le a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot.

Ennek tudatában tehát a szorgalmas hozzáállásuk, az elhivatottságuk és a lojalitásuk mellett ezért is alkalmaznak többen nyugdíjasokat.

– Julcsi néni ezer és egy éve eladó a boltban. Nem tudnánk már nélküle elképzelni az üzletet, annak részéve vált már. Nyugdíjba vonulása idején megkérdezte, maradhatna e nálunk. Mi rábólintottunk, mi több, tapsoltunk, hogy velünk marad – mondta el Horváth Péter, egy kisbolt vezetője.

A KHS adatai a 74 év alatti nyugdíjasokra vonatkoznak, ezért a dolgozó nyugdíjasok száma még akár ennél is magasabb lehet.